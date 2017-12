Európania, pred utečencami sa len vyhovárate

Čínsky disident, slávny výtvarník Aj Wej-wej postaví pamätník utečencom, ktorí zahynuli v Egejskom mori. Stretli sme ho pri návšteve Prahy

7. feb 2016 o 13:37 Monika Grešová

PRAHA. Kým pred pražským Veľtržným palácom čakalo na veľkolepú večernú vernisáž dvanásť mohutných bronzových sôch, vo vestibule Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej sa už nedalo hýbať. Pol hodiny pred začiatkom verejného stretnutia s najznámejším súčasným čínskym umelcom bolo schodisko k aule takmer nepriechodné.

Každý chcel naživo vidieť človeka, ktorý sa vďaka svojmu politicky angažovanému umeniu stal nepriateľom čínskej vlády a nezákonným väzňom. Vyše hodinová debata, ktorú usporiadala Knihovna Václava Havla, sa aj preto točila najmä okolo úpadku morálnych hodnôt nielen súčasnej čínskej, ale aj európskej spoločnosti.

Aj Wej-wej donedávna nemohol cestovať. Cez víkend bol v Prahe. (zdroj: SITA)

Kritizoval český postoj k utečencom

Ešte pred samotným otvorením výstavy urobil Aj Wej-wej niečo nečakané. Svoje sochy obohatil o nový, symbolický rozmer, o význame ktorého sa podelil aj počas debaty. Zvieracie hlavy totiž zabalil do zlatej termofólie, do rovnakej, v akej sa zahrievajú trasúce sa deti, tehotné matky a ostatní utečenci, ktorí sa deň čo deň plavia k európskemu pobrežiu a medzi ktorými sám strávil nejaký čas.

„Je to znak protestu, pretože z našich sŕdc sa vytráca ľudskosť. Utečenci nie sú prijatí európskou spoločnosťou, neprichádzajú do zeme, v ktorej by boli v bezpečí, ale často do veľmi zložitých podmienok,“ vyjadril sa čínsky umelec k súčasnej utečeneckej kríze. Zároveň dodal, že je pre neho veľkým prekvapením, ako sa k tejto otázke stavia Česká republika, krajina s takou silno zakorenenou históriou obrany ľudských práv. V tejto súvislosti spomenul aj niekdajšieho disidenta Václava Havla, ktorý má podľa neho aj v súčasnosti veľmi silný vplyv a dopad na moderných obyvateľov Číny snažiacich sa o zmenu.

Sám už na začiatku januára oznámil, že na gréckom ostrove Lesbos vybuduje pamätník, ktorý bude tragické osudy imigrantov pripomínať. Búrlivú diskusiu pred pár dňami vyvolal aj svojou fotografiou, na ktorej je zobrazený v rovnakej polohe na brehu mora ako sýrsky chlapec, ktorý sa vlani utopil pri tureckom pobreží. Bolo to už za hranicou alebo je podobné provokatívne umenie jediný spôsob ako si vynútiť pozornosť nevšímavých?

Možnosť prezentovať svoj názor na utečeneckú krízu aj prostredníctvom diela Zverokruh, preto umelec uvítal. „Teraz je náš čas, otestovať hodnoty, z ktorých máme všetci osoh a ktoré akoby zrazu vyprchávali z našich myslí. Sú zakryté všetkými druhmi výhovoriek a krátkozrakými politickými hrami. Nie je to voľba, je to nevyhnutnosť.“

Aj Wej-wej v pozícii malého chlapca, ktorý zahynul na ceste zo Sýrie do bezpečia. (zdroj: TASR)

Sú aj lepší ako on, ale...

Aj Wej-wej vyrastal v zlých politických podmienkach, jeho otca –básnika vyhostili do exilu a aj on sám kvôli represiám čínskej spoločnosti neskôr emigroval do USA. Domov sa vrátil až na začiatku deväťdesiatych rokov. Aj preto sa jeho diela v mnohom dotýkajú ľudských práv, najmä slobody prejavu a individualizmu. „Umenie a aktivizmus nie sú dve odlišné veci,“ myslí si umelec. Umenie podľa neho nie sú len najrozličnejšie umelecké diela, ale samotný prístup k životu.