Medzinárodné spory by mohla vyriešiť skupina Metallica

Na festivale v Rotterdame zvíťazila komédia zo života perzského rádia v San Franciscu. Afgánska kapela v nej sníva o jam session s americkými metalistami.

7. feb 2016 o 17:21 Miro Ulman

ROTTERDAM. V San Franciscu sa začal nový deň a v rozhlasovej stanici, ktorá vysiela v pezštine, sa chystá vystúpiť afganská rocková kapela Kabul Dream. Manažér, programový dramaturg a zároveň moderátor Rojani dostane nápad. Bolo by výborné, keby namiesto bojov po 11. septembri Afganci a Američania spojili sily na poli kultúry. A zorganizoval pre kapelu jam session s Metallicou.

Rozpráva o tom americko- iránska komédia Radio Dream od režiséra Babaka Jalaliho, ktorá si práve odniesla hlavnú cenu Hivos Tiger Award z prestížneho festivalu v Rotterdame. Hlavnú úlohu manažéra a moderátora si v nej zahral Mohsen Namjoo, spevák a skladateľ, ktorý má prezývku iránsky Bob Dylan.

Radio Dream nakrútil Babak Jalali. (zdroj: IFF ROTTERDAM)

Porota ocenila obraz vysťahovalcov v cudzom meste. (zdroj: IFF ROTTERDAM)

„Je to jemná a vtipná úvaha o vysťahovalectve a odcudzení skupiny stratených existencií v cudzej kultúre,“ zdôvodnila porota, prečo práve tento film určila za víťaza.

Táto komédia je plná výborne napísaných situácií a dialógov a je najlepšia z tých, aké kedy z prostredia rozhlasu vznikli. Postava manažéra a moderátora s odvážnym nápadom je len jednou časťou obrázku, dopĺňajú ju kolegovia, ktorí v stretnutí dvoch kultúr ani tak veľmi symboliku nevidia – skôr možnosť ziskov z reklám.

A tak vysielanie neustále prerušujú upútavkami na pizzerie či depilácie so zľavou pre iránske ženy.

Deň popritom plynie pomaly, manažérka Metallicy sa stále neozýva a atmosféra v štúdiu pomaly hustne. „Je to príbeh o ľuďoch, ktorí žijú ďaleko od svojich domovských krajín,“ hovorí režisér Jalali. „Tam mali rôzne túžby a sny. Naplniť sa ich snažia tam, kde žijú teraz.“

video //www.youtube.com/embed/D7s54sFwM3Q

Zvláštnu cenu poroty získal film Pabla Lamara La última tierra, Cenu FIPRESCI belgicko-holandský film Kaweha Modirho Bodkin Ras, dánsko-nemecký film Martina Zandvlieta Land of Mine o nemecký zajatcoch po druhej svetovej vojne si odniesol Cenu divákov a Cenu MovieZone a Cenu NETPAC pre najlepší ázijský film získal The Plague At The Karatas Village kazašského režiséra Adilchana Jeržanova

Autor je pracovníkom SFÚ