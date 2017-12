Získa Oscara ten správny film? Hneď to zistíme

V marci do našich kín pribudne pár výborných filmov. Je medzi nimi aj veľký konkurent Saulovho syna

9. feb 2016 o 15:56 Kristína Kúdelová

Oscara v kategórii cudzojazyčných filmov získa maďarská dráma Saulov syn, to sa vo filmovom svete berie takmer za samozrejmosť. Jedine, že by jej ho vyfúkol francúzsky film Mustang. Režisérka Deniz Gamze Ergüven opustila rodnú krajinu, žije striedavo v Paríži a Los Angeles, cíti sa šťastne v západnej kultúre, ešte je však dosť mladá na to, aby si pamätala, ako sa rastie a dospieva v Turecku. Preto mohla nakrútiť subtílny a zároveň rebelantský, zmyselný a zároveň tvrdý príbeh o piatich dievčatách, sestrách, ktoré si začínajú uvedomovať, že aj ony majú ako ľudské bytosti nejaké práva, hoci im ich nikto v okolí nechce priznať.

Denis Gamze Ergüven v rozhovore pre SME povedala, že nedáva veľké šance tomu, že by získala Oscara. V Európe cíti veľkú podporu - veď aj minulú nedeľu získal Mustang španielsku národnú cenu pre najlepší európsky film, no zároveň si je vedomá, že americké filmové prostredie stojí za Lászlóm Nemesom a jeho filmom Saulov syn. Hoci na takejto vysokej úrovni už nemá skoro žiadny zmysel hádať sa o tom, ktorý film je lepší a viac si teda zaslúži Oscara, slovenskí diváci si budú môcť názor urobiť v polovici marca počas festivalu Febiofest. V jeho programe je Mustang, a okrem neho aj tieto výborné filmy:

Poklad

réžia: Corneliu Porumboiu

Ako veľmi je v nás ešte zakódovaný komunizmus? Ťažká otázka. Rumunský režisér Corneliu Porumboiu však dokázal sformulovať jednu fantastickú odpoveď. Prostú, múdru a zároveň vtipnú - je ňou jeho najnovší film Poklad. Na festivale v Cannes zaň dostal cenu pre najlepšieho režiséra v sekcii Istý pohľad. Za zápletku by ste nedali ani päť korún: Muž v stredných rokoch zájde za susedom a spýta sa ho, či by mu nepožičal peniaze. Potrebuje si na jeden deň požičať detektor, aby zistil, kde presne zakopali jeho predkovia poklad. Sľubuje, že keď ho nájdu, na polovicu si ho rozdelia. Sused súhlasí, za jeho peniaze detektor zoženú a idú na vec. Napínavé!

V podstate je to všetko. Na pohľad. V tomto filme však nejde o to, či poklad nájdu alebo nie. Porumboui do tohto prostého príbehu vplietol množstvo detailov, ktoré charakterizujú chovanie novodobých podnikateľov, postavenie polície v našom regióne, triky, ktoré používame na pracovisku a najmä, prostotu a zároveň životaschopnosť človeka, ktorý sa ani po 25 rokoch nedá len tak oddeliť od našich socialistických dejín.

