Na Berlinale budú utečenci pozerať filmy zadarmo

Prestížny filmový festival pridáva iniciatívy pre utečencov a posilňuje bezpečnostné opatrenia.

10. feb 2016 o 15:35 Monika Grešová



Pred šesťdesiatimi šiestimi rokmi, keď festival v Berlíne začínal, bola Európa podobná tej dnešnej. Utečenci boli síce najmä z radov Nemcov, no aj vtedy milióny vysídlencov pevne verili v lepší život - bez vojny. Festival vznikal s víziou, že podporí porozumenie v nemeckej spoločnosti aj medzi národmi. Súčasnú európsku utečeneckú krízu preto organizátori stavajú do centra záujmu aj počas tohtoročnej filmovej prehliadky.

Vstupenky aj práca

Nie je to však pre to, že by sme mali zlé svedomie, napísal pre nemecký denník Tagesspiegel riaditeľ festivalu Dieter Kosslick. „To by skôr mali mať politici, díleri zbraní, burzoví špekulanti a iné bezcitné indivíduá. Oni sú tí, ktorí majú najväčšiu zásluhu na tejto utečeneckej katastrofe, a ešte na nej aj zarábajú. A tí istí ľudia teraz pokrytecky nazývajú utečencov vinníkmi a teroristami,“ píše ďalej Kosslick.

Riaditeľ festivalu Dieter Kosslick chce podporiť utečencov v Nemecku. (zdroj: SITA/ Axel Schmidt)





Kultúru ústretovosti a otvorených dverí chce preto na festivale udržať aj v súčasnosti. Cieľom je prilákať azylantov nielen ponukou filmov, ale aj množstvom doplnkových aktivít.

Niekoľko stoviek voľných vstupeniek však nestačí. Pre utečencov sú pripravené napríklad aj stáže v radoch festivalového manažmentu alebo pojazdný voz s jedlom, ktorý budú môcť obsluhovať, píše agentúra AFP. "Musíme čeliť realite okolo nás a nie len rozdávať úsmevy na červenom koberci," tvrdí Kosslick .

Berlínsky filmový festival sa už roky profiluje ako účinná platforma na skúmanie a uvedomovanie si sociálnych problémov. Navyše, prílev utečencov je veľká šanca aj pre nás Nemcov lepšie porozumieť vlastnej histórii, myslí si Kosslick.

Ochraňovať budú potichu

Usporiadatelia neberú na ľahkú váhu ani vzrastajúcu hrozbu teroristických útokov v Európe. Posilnené bezpečnostné opatrenia festivalu, ktorý začína už zajtra a potrvá až do 21. februára, však zostanú nenápadné a mali by byť len akýmsi tichým, no bdelým pozadím.



Pred pokladňami stoja už od pondelka davy ľudí, čakajúcich na lístky. (zdroj: TAR/ Michael Sohn)



„Vždy prispôsobujeme bezpečnostné podmienky aktuálnej situácii, a veľmi úzko spolupracujeme s bezpečnostnými službami a políciou," tvrdí Kosslick a dodáva, že sa prirodzene snažia o to, aby bola zvýšená ochrana čo najdiskrétnejšia. Návštevníkov preto zrejme nebudú na každom rohu vítať zástupy opancierovaných policajtov, no osobným prehliadkam sa nevyhnú.



Tí, ktorí však patria medzi stálych hostí, si možno ešte pamätajú festival z roku 2002, ktorý sa konal len šesť mesiacov po teroristických útokoch v New Yorku. Vtedy boli prísne osobné kontroly pred vstupom do kinosál podobné tým letiskovým. Ani teraz však nebude dovolené nosiť na premietanie veľké tašky či batožinu a s prehľadaním osobných vecí bude musieť počítať každý návštevník.