Vieme, ako vyzerá komplexný mladý muž, tvrdia Francúzi (rozhovor)

Film Bella a Sebastián 2 je dôkazom, že dieťa v kine znesie aj ťažké témy. Pod istou podmienkou

10. feb 2016 o 17:50 Kristína Kúdelová

Plače za mamou, ktorú nikdy nepoznal, hnevá sa na otca, ktorý ho opustil skôr, ako sa narodil. Ako je možné, že taký chlapec môže byť hrdinom radostnej rozprávky? Do našich kín prichádza pokračovanie francúzskej rozprávky Bella a Sebastián. THIERRY NEUVIC v nej hrá otca, TCHÉKY KARYO starého otca a obaja v rozhovore pre SME povedali, žev danej otázke nevidia až taký problém.

Zdá sa, že film Bella a Sebastián je oslavou chlapčenskej duše. Čo by ste o nej vedeli povedať?

Thierry Neuvic: "Uf. Ja som bol pred chvíľou na obede, neviem, či si trúfnem na takú otázku odpovedať. Jedine, že by sme na to mali dve hodiny. Tchéky, ty by si čo povedal?"

Tchéky Karyo: "Asi, že Sebastián má dušu dieťaťa, ktoré ešte nepoznalo mesto. A nie je to len taká obyčajná chlapčenská duša, je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Príbehy Belly a Sebastiána boli v 60. rokoch nesmierne populárne a keďže sme si teraz trúfli na ne nadviazať, všetci sa ma pýtajú, či som ich vtedy pozeral. Nuž, nepozeral. Nepozeral som ich celé, ale pamätám sa, ako ma očarili jeho tmavé vlasy a čierne oči a aj to, ako bol jedna duša s prírodou a zvieratami. To sme aj chceli zachovať."

Thierry Neuvic a Tchéky Karyo. V úlohách mužov, ktorí by mali byť vzorom malého Sebastiána. (zdroj: UNIFRANCE)

Sebastán je chlapec, ktorý vyrastal bez rodičov a v novom filme je nútený vyhľadať otca, ktorý ho opustil skôr, ako sa narodil. Prečo si myslíte, že mladí diváci dokážu vo filme spracovať témy samoty a neprítomnosti blízkeho človeka?