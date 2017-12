Leslie Nielsen si strieľal z policajtov, hoci bol synom jedného z nich

Úctyhodné šediny, výzor seriózneho džentlmena a odhodlaný výraz konať vždy len správne veci. Leslie Nielsen vyvolával salvy smiechu s kamennou tvárou a nevinne zamysleným pohľadom. Dnes by sa dožil deväťdesiat rokov.

11. feb 2016 o 11:55 Erika Litváková

Iba celkom nedávno, koncom januára, opäť raz umrel Leslie Nielsen. Stalo sa mu to, čo mnohým iným celebritám. Ktosi na Twitteri totiž prehliadol roky starú BBC správu o jeho úmrtí a zaradil Nielsena do smutnej novoročnej štatistiky rozlúčok tesne za Davida Bowieho či Alana Rickmaina.

Správa sa na sociálnych sieťach šírila bleskovo a šokovaní fanúšikovia smútili, pripájali ku kondolenciám ukážky z filmov, vydarené fóry a delili sa o nespočetné Nielsenove parodické gagy. Smútiace emotikony tak zákonite vystriedali smajlíky a nielsenovská absurdná zábava opäť raz nabrala na obrátkach.

Ako ktosi poznamenal, smrť je najlepší marketing. Aj vtedy, v roku 2010, keď 28. novembra zomrel skutočne, mu v priebehu niekoľkých dní zdvojnásobila na stránke počet fanúšikov.

Učil hrať Jamesa Deana

Iste nie je zo šoubiznisu prvým ani posledným, komu sa čosi také prihodilo, no pri Nielsenovi človeku nevdojak napadne, že keby žil, páčilo by sa mu to a s kamennou tvárou by lakonicky okomentoval vlastnú smrť, prípadne by na dôvažok ešte pridal trefné vyjadrenie sústrasti.

To, že bol verný svojej povesti vtipkára, predviedol už v roku 1993, keď pod názvom The Naked Truth vydal autobiografiu a prezentoval sa v nej ako jeden z najdôležitejších hercov v histórii Hollywoodu.