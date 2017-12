Nemusia rapovať po anglicky, aby boli obľúbení

Švédska kapela Movits! vystúpi v piatok v rámci európskeho turné aj v Bratislave

11. feb 2016 o 16:02 Monika Grešová

MMC, Bratislava 19.00

Johan a Anders Rensfeldt sú bratia a ten tretí, Joakim Nilsson, je vlastne tiež skoro ako brat. Sú z malého mestečka Luleå na sever od Štokholmu, kde viac ako hudba rezonuje hokej, a prekvapujúco aj americký futbal. Možno by sme o nich nikdy nepočuli, nebyť Stephena Colberta. Americký komik a moderátor ich náhodou objavil na akejsi obskúrnej internetovej stránke a v roku 2009 ich zavolal do svojej nočnej satirickej šou.

Tieto švédske hudobné samorasty, ktoré už mali za sebou debutový album, ho zaujali svojou neošúchanosťou a hudobnou konzistenciou, ktorá je čistým electro-swing-hiphopovým šialenstvom. Potom, čo sa vrátili naspäť do Švédska, začali toto šialenstvo veľmi rýchlo šíriť aj za hranice.

video //www.youtube.com/embed/LnaeImQ0TSg

Nikdy im nechýbajú švihácke obleky, tenisky, saxofóny a videá so zbesilo tancujúcimi ľuďmi, ktorí sa nechávajú unášať swingovými melódiami, okorenenými švédskym rapom. Takým, aký by im mohli závidieť aj veľké mená tohto hudobného žánru. Až na chvíľu zapochybujete, ako to s tou hip-hopovou subkultúrou vlastne bolo, a či predsa len nevznikla vo Švédsku, a nie v Južnom Bronxe.

Kapela Movits! dokazuje, že nemusí silou mocou spievať po anglicky, aby bola ich hudba obľúbená a počúvaná. Energia a vášeň im nechýba, ich piesne plynú svižne ako rieka a je ozaj jedno, či vám dáva zmysel, o čom spievajú. Ich hudba je univerzálny jazyk, ktorému rozumie každý.

(zdroj: Archív kapely)

Hneď s prvým albumom Äppelknyckarjazz bodovali v hitparáde iTunes, koncom minulého roku vydali už svoj štvrtý album, o ktorom tvrdia, že s debutom už nemá nič spoločné. Volá sa prozaicky - Skúsili nás pochovať, no netušili, že sme semienkami. Predstavili ho už v Amerike aj v Japonsku a vo februári s ním odštartovali trojmesačné turné po Európe.