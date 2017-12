Všetky dobré romance majú čosi nečakane spoločné

Ak vám 14. februára pustia film s dobrým koncom, nebude to dobré znamenie. Až na výnimky

11. feb 2016 o 17:59 Kristína Kúdelová

Vo filme Takí sme boli s Robertom Redfordom a Barbrou Streisandovou je pamätná scéna. Redford, v príbehu sa volá Hubbell, sa s kamarátom plaví na lodi. V ruke pivo, na obzore západ slnka, akurát je atmosféra na dôverný rozhovor. Ktorý rok bol v tvojom živote najlepší? Dostane otázku Hubbell. „Počkaj,“ zamyslí sa. „Rok 1944. Nie. 1945. 1946. 1947... Každý rok s Katie bol ten najlepší,“ povie a vie, že možno už v ten večer sa s Katie rozíde.

Takto videl romantiku režisér Sydney Pollack. So Streisandovou a Redfordom nakrútil film o krásnom páre – akurát, že on pochádzal z iného prostredia, mal iných kamarátov, iné politické názory, energiu aj temperament ako ona. Takže akokoľvek sa mali radi, nemohli spolu žiť. Prosto, legendárny film.

Takmer sa ho až nepatrí pripomínať teraz, keď sa blíži 14. február a všade na svete sa budú premietať romantické filmy so šťastným koncom. Štatistiky svetovej kinematografie by nás však možno prekvapili, keby sme začali pátrať po tom, ktoré romance sú najvydarenejšie, najlepšie. Mnohé z nich sú nenaplnené, nemožné, trýznivé, dráma Takí sme boli je, dalo by sa povedať, priam až krvavá. A predsa môžu byť takéto filmy krásne, to je jasné, stačí, ak si spomenieme na niekoľko z nich.

Prázdniny v Ríme

réžia: William Wyler, 1953

Odvážne si ostrihala vlasy skoro nakrátko, nosila elegantné šaty ale mala zmysel pre mierne uličníctvo, vôbec nezvádzala, ani nevedela, ako sa to robí, a predsa bola pre mužov zvodná.

Keď prišli Prázdniny v Ríme do kina, bol to rok Audrey Hepburnovej. Za úlohy princeznej Anny dostala Oscara, Zlatý glóbus aj britskú národnú cenu BAFTA. Bola to hrdinka, ktorej nechýbalo nič, akurát iba obyčajný plebský pôvod, aby mohla prežiť vzťah s džentlemenským novinárom a najkrajšiu, možno jedinú, romancu svojho života.

Film, ktorý mal v titulkoch okrem Hepburnovej Gregoryho Pecka, sa neskončil šťastne, nikdy však nepokazí náladu, pretože má v sebe vtip, nehu aj čosi povznášajúce.

Moulin Rouge!

réžia: Baz Luhrmann, 2001

„To najdôležitejšie, čo sa ti môže v živote stať, je milovať a byť milovaný,“ zapíše si raz zasnívaný spisovateľ, ktorý sa v Paríži zaľúbi do tanečnice a kurtizány z Moulin Rouge. Vo filme Baza Luhrmanna ich hrajú Ewan McGregor a Nicole Kidman.

Austrálskeho režiséra nikdy netrápilo, že sa nebezpečne pohybuje na hrane gýča. Všetko v jeho filmoch je výstredné a niekedy musí byť človek trpezlivý a pozorný, aby mu neuniklo, že pod tou cirkusovou vrstvou sa skrýva hlboký a burcujúci odkaz.

Hrdinka muzikálu Mouling Rouge je smrteľne chorá a vie, že zaľúbenosť ju môže už iba bolieť. Ale mladý, ešte trochu naivný spisovateľ ju romanticky presvedčí, nech to ešte riskne a skúsi.

West Side Story

réžia: Jerome Robbins, Robert Wise, 1961

Tryskáči a Žraloci, to znamená na newyorskom sídlisku vo West Side to isté, ako kedysi vo Verone Montekovci a Capuletovci. Rómeo a Júlia zomreli príliš mladí, ale variácie na ich lásku sú dodnes nesmrteľné.

Nožnicovoruký Edward

réžia: Tim Burton, 1990