Keď hundroš zanevrie na moderný svet, je z toho dobrý film

12. feb 2016 o 8:08 Miloš Ščepka

Ako byť single

(How to be Single, USA 2016, 109 minút)

Spoluautorka seriálu Sex v meste Liz Tucillová vydala v roku 2008 svoj prvý román o slobodných ženách vo veľkomeste a ten sa vzápätí stal bestsellerom. Režisér nemeckého pôvodu Christian Ditter podľa neho nakrútil komédiu s Dakotou Johnsonovou a Rebel Wilsonovou v hlavných úlohách.

Bella a Sebestián 2: Dobrodružstvo pokračuje

(Belle et Sébastien, l'aventure continue, Francúzsko 2015, 97 minút)

Pred tromi rokmi sa francúzski filmári vrátili k románom Cécile Aubryovej zo 60. rokov minulého storočia o chlapcovi zo Savojských Álp a jeho psovi. Knihy kedysi inšpirovali vznik hraného aj animovaného televízneho seriálu, teraz nás pravdepodobne čaká seriál filmový. Jeho najnovšiu časť nakrútil kanadský televízny režisér Christian Duguay. Chlapec a pes na jeseň 1945 pátrajú po žene, ktorá sa s lietadlom zrútila do hôr.

Hundroš

(Mielensäpohoittaja, Fínsko-Island 2014, 113 minút)

Tvorca tragikomédie Levie srdce Dome Karukoski adaptoval do filmovej podoby rozhlasový seriál podľa románu Tuomasa Kyrö o zatrpknutom starom mužovi.Dávno zanevrel na celý svet i vlastného syna, ale po úraze musí hľadať pomoc v helsinskej nemocnici. Nadchádzajúci víkend bude ťažký pre neho, jeho príbuzných i pre celé mesto. V rozhlase aj vo filme starého hundroša stvárnil Antti Litja, držiteľ národnej filmovej ceny Jussi.

Deadpool

(USA-Kanada 2016, 108 minút)

Experimentálne liečenie rakoviny síce zachránilo Wadeovi Wilsonovi (Ryan Reynolds) život a obdarilo ho schopnosťou samouzdravovania, ale zároveň ho znetvorilo tak, že prijal masku a meno Deadpool. Papuľnatý, cynický a skrz-naskrz nehrdinský superhrdina komiksového vydavateľstva Marvel ožíva v režijnom debute tvorcu filmových efektov Tima Millera.

Decibely lásky

(Česká republika 2016, 91 minút)

Debutujúci producent, scenárista a režisér Miloslav Halík prináša potešenie pre všetkých fanúšikov Michala Davida. Plejáda obľúbených českých hercov účinkuje v rodinnom hudobno-tanečnom romantickom príbehu troch dvojíc rozdielneho veku. Okrem Davidových hitov znejú piesne Joea Cockera, Westlife, Barryho Whitea, Seala a H. Lewisa, nechýbajú ani tanečné scény v choreografii Petra Čadka.

Ejzenštejn v Guanajuate

Eisenstein in Guanajuato, Holandsko/ Mexiko/ Fínsko/ Belgicko/ Francúzsko 2014, 105 minút)

V roku 1931 navštívil svetoznámy ruský filmár Sergej Ejzenštejn Mexiko, aby tam nakrútil svoj nový film. Namiesto tvorby však leňoší, uvažuje o láske a smrti, vadí sa s producentmi a oddáva sa homosexuálnej erotike so svojím tamojším sprievodcom. Film uznávaného britského tvorcu Petra Greenawaya síce počas premiéry na vlaňajšom berlínskom festivale vyvolal rozruch, ale napokon nezískal žiadne ocenenie.

Harold

(Her er Harold / Here Is Harold, Nórsko 2014, 87 minút)

Celé desaťročia sa Harold (Bjørn Sundquist) skromne no uspokojujúco živil ako obchodník s nábytkom. Až kým v susedstve neotvorili predajňu Ikea. Pre Haroldove podnikanie to znamenalo koniec. Zatrpknutý a nahnevaný muž sa rozhodol uniesť šéfa nábytkárskeho giganta Ingvara Kamprada (Björn Granath). Lenže to vôbec nie je také jednoduché, ako sa najprv zdalo. A samotný Kamprad vyzerá, ako keby sa mu únos páčil!