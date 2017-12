Bloom dal prednosť kariére

13. apr 2005 o 9:52 TASR

Londýn 13. apríla (TASR) - Britský herec Orlando Bloom (29) a jeho americká kolegyňa a partnerka Kate Bosworthová (22) vyhlásili, že si dávajú ročnú pauzu, informuje internetová stránka IMDb.com.

Pár sa rozišiel iba nedávno, avšak už po krátkom čase začali na verejnosť prenikať správy o ich uzmierení. Herec tvrdí, že ich náročné povolania im v súčasnosti nedovoľujú, aby vybudovali trvalejší vzťah. Podľa jeho slov však aj naďalej zostávajú blízkymi priateľmi.

"Je to ťažké, keď cestujete. Robí to zo vzťahu problém. Obaja máme pred sebou veľký rok, a mysleli sme si, že práve teraz by sme mali dať jeden druhému šancu ďalej rásť," dodáva.