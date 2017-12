V programe Berlinale je aj film, čo trvá 482 minút

Terorista alebo hrdina? Prestížny filmový festivale má v programe dosť filmov s aktuálnymi témami

12. feb 2016 o 16:32 Miloš Ščepka

V Berlíne, do ktorého počas minulého roka pribudlo viac než 80 tisíc imigrantov, sa vo štvrtok 11. februára začína 66. medzinárodný filmový festival. Organizátori sľubujú celý rad aktivít na výraznú podporu utečencov, medzi inými aj zľavy či vstup zdarma. Divákov a festivalových hostí však čakajú sprísnené bezpečnostné opatrenia. Zakázané sú cestovné batožiny, môžu sa konať aj osobné prehliadky.

Berlínske publikum dostalo tento rok vidieť hviezdy ako Isabelle Huppert, George Clooney, Gérard Depardieu, Kirsten Dunst, Hugh Laurie, Jude Law, Julianne Moore, Tilda Swinton, Channing Tatum alebo Emma Thompson. Hoci poroty ohlásia verdikty až na slávnostnom ceremoniáli v sobotu 20. februára, už dnes je jasné, že ocenenie Čestný Zlatý medveď si za celoživotné dielo odnesie nemecký kameraman, scenárista, režisér a producent Michael Ballhaus, tradičný spolupracovník režiséra Martina Scorseseho. Festival uvádza prehliadku jeho najlepších prác.

Invázie Michaela Moora

O držiteľoch Zlatých a Strieborných medveďov rozhodne porota pod vedením americkej herečky Meryl Streep. Prehliadku otvorila premiéra komédie bratov Joela a Ethan Coenovcov Hail, Caesar s Joshom Brolinom a Georgom Clooneyom v hlavných úlohách. Švédsky filmár Thomas Vinterberg (Submarino, Hon) spomína na detstvo snímkou Kollektivet. Francúzsky klasik André Téchiné dokončil drámu o dospievaní Quand on a 17 ans. Danis Tanovič z Bosny v roku 2013 bodoval v Berlíne Epizódou zo života zberača železa. V novom filme Smrt u Sarajevu sa zamýšľa nad tým, či bol atentátnik Gavrilo Princip terorista alebo hrdina.

Víťaz benátskeho festivalu 2014 Gianfranco Rosi (Sacro GRA) nakrútil celovečernú filmovú esej Fuocoammare o imigrantoch. Skôr medzi kuriozity sa radí súťažná čiernobiela historická dráma filipínskeho autora Lava Diaza Hele sa hiwagang hapis. Trvá 482 minút a jej premietanie zaberie celý deň.

Do hlavnej prehliadke ale mimo súťaž zaradili amerického režiséra Spike Leeho s filmomzo súčasného Chicaga Chi-Raq. Gérard Depardieu a Benoît Poelvoorde stvárňujú hlavné postavy nesúťažnej francúzskej komédie autorskej dvojice Benoît Delépine – Gustave Kervern Saint Amour.

Prehliadka Berlinale Special má v programe 14 filmov, z toho 9 svetových premiér a filmové spomienky na Davida Bowieho, Alana Rickmana či Ettore Scolu. Berlinale malo záujem aj o nový dokument Michaela Moorea Where to Invade Next. Ďalším dokumentom v tejto sekcii je The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble o projekte svetoznámeho cellistu a jeho hudobných spolupracovníkov v réžii Morgana Nevilla. Americký herec, scenárista a režisér Don Cheadle zasa vo vlastnej réžii hrá jazzmana Milesa Davisa v životopisnej dráme Miles Ahead.

Chvála koprodukcii

Festivalovú prehliadku Panorama dostal možnosť otvoriť dráma Já, Olga Hepnarová s poľskou, francúzskou a slovenskou koprodukčnou účasťou. Debutujú ňou režiséri Tomáš Weinreb a Petr Kazda, takže súťaží aj o cenu za najlepší prvý film, spojenú s prémiou 50 000 eur.

Česká kinematografia má zastúpenie aj v prehliadke Forum. Medzi jej 47 snímok zaradili drámu scenáristu a režiséra Petra Václava Nikdy nejsme sami. Český príbeh parkouristky Lenky Ani ve snu v réžii Petra Oukropca (Modrý tiger) s bulharskou aj slovenskou koprodukčnou účasťou sa zasa prebojoval do prehliadky tvorby pre deti a mládež Generation.

Prítomnosť svetovej filmárskej elity využíva Berlinale aj na vzdelávanie nastupujúcej generácie. Tvorcovia budú odovzdávať skúsenosti začínajúcim filmárom v rámci 14. ročníka projektu Berlinale Talents, účastníčkou ktorého je aj mladá slovenská režisérka Diana Fabiánová (Mesiac v nás).

Trend stierania hraníc medzi filmovou a televíznou tvorbou pokračuje prezentáciou nových televíznych seriálov z Austrálie, Dánska, Británie, Izraela, Nového Zélandu a Spojených štátov Berlinale Special Series. Nechýba medzi nimi ani svetové premiéra agentského britsko-španielskeho seriálu The Night Manager podľa Johna le Carré s Hughom Lauriem v réžii dánskej filmárky Susanne Bier (Lepší svet, Svadba medzi citrónmi, Druhá šanca).

Ceny vstupeniek sa hýbu v rozmedzí od 6 eur (za program kratší ako 60 minút) až do 95 (za filmové predstavenie s večerou od michelinovských šéfkuchárov v prehliadke Culinary Cinema). Aby festival obmedzil aktivity špekulantov, na jedno predstavenie si v pokladniach možno kúpiť iba dva lístky. No i tak Berlinale 2016 ráta, že ich predá viac než pol milióna.