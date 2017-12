Colin Farrell radšej nedýcha akoby chodil do telocvične

13. apr 2005 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Írsky herec a jeden z najžiadanejších umelcov v Hollywoode Colin Farrell prezradil, že pri nakrúcaní často zadržiava dych, aby na plátne vyzeral chudšie. Ako dodal, určite tak bude robiť radšej, ako zhadzovať kilá v telocvični. "Ani náhodou sa nechystám do posilňovne. To nie je nič pre mňa," povedal herec pre stránku femalefirst.co.uk. Herec známy z filmu Telefónna búdka je povestný svojím divokým životným štýlom. "V minulosti som sa vždy medzi dvoma zábermi zhlboka nadýchol a fungovalo to. Takto vôbec neutrpela moja konzumácia piva," dodal so smiechom Colin.