O najlepšiu hudbu sa pobije Bratislava a Prešov

Nominácie Radio_Head Awards 2015

Singel roka

Billy Barman - Mladým chýba vojna

Chiki Liki Tu-A - DPH

Korben Dallas - Sen

Puding pani Elvisovej - Sisisisi

Zlokot - Rauš

Objav roka

Bulp

Dominika (Fričová) Truban

ElevenHill

Inkwall

Max Bazowski

Debut roka

Archívny chlapec - Zvery [Slnko Records]

Fresh Out Of The Bus - Fresh Out Of The Bus

Martina Javor - White Lies Covered Eyes [Go2stage]

Prezident Lourajder - Úrad [ajlavmjuzik]

Saténové ruky - Bozkávam [go2stage]

Porotcovské kategórie

Album roka / Cena kritikov

Frequency - Moon Starer

Fresh Out Of The Bus - Fresh Out Of The Bus

Gwerkova - Safari [Soun Records]

Chiki liki tu-a - Slzy tvý mámy, Šedivý a spol. [PANORAMAmedia]

Saténové ruky - Bozkávam [go2stage]

Nahrávka roka

Elektronická hudba

Inkwall - Different EP [Selfrelease]

Jimmy Pé - Fake Fantasy EP [Gergaz Label]

Minor Rain - Yellow Trip EP [Loodma Recordings]

Red Meat Therapy - Volk EP [Amazing Music]Subtension - Binary Vol.6 [Critical Music]

Nahrávka roka

Hard & Heavy

Catastrofy - Zbojnícky tanec [Catastrofyc Crew Records]

Divergence - Schlager Violence: This time it's for free

Et Cetera - Nowhere

Fishartcollection - Pretlak [DIY]

Morna - Nuisance

Nahrávka roka

Hip-Hop / Rap / R'n'B

DMS - MMXV [DMS Records]

Otecko - OTIS [Spirit Music]

Prezident Lourajder - Úrad [ajlavmjuzik]

Strapo - Versus [White Trash]

Tono S. - Fičúringy [GRAMO ROKKAZ]

Nahrávka roka

World music / Folk

Archívny chlapec - Zvery [Slnko records]

Longital - A to je všetko? [Slnko Records]

Ľudová hudba BANDA - Na Mijave na rínečku [RTVS, Pro Etno]

SĽUK - Krížom-krážom [Forza Music]

Solamente naturali - Thesaurus of Jewish Music [Pavian Records]

Nahrávka roka

Jazzová hudba

Ľuboš Šrámek & His E.E.Artsemble ft. Peter Erskine - White Dream [Hudobné centrum]

Lukáš Oravec - Kaunis Five, Kulosaari [Hudobný fond]

Miloš Železňák Trio - V bezvetrí a v bezčasí [Hevhetia]

Pavel Morochovič Trio - Awakening [Hevhetia]

The Blessed Beat - Mermaid in Venice [Hevhetia]

Nahrávka roka

Klasická hudba

Estonian National Symphony Orchestra, Neeme Järvi - Eugen Suchoň: Metamorfózy - Baladická Suita - Symfonietta Rustica [Chandos]

Eva Šušková – secret VOICE [Hudobný fond]

Lotz Trio & friends – MOZART [Hevhetia]

Roman Berger – Pathetique [Naxos / Hudobný fond]

Vladimír Bokes – Symphonies [Hudobný fond]

Nahrávka roka

Experimentálna hudba

Æ - ÆCHILLES

Martin Burlas & Musica falsa et ficta - Hexenprozesse [Atrakt Art]

Michal Paľko & Miroslav Tóth - Tren ofiarem Fukuszymi [Signals from Arkaim]

René a Klára - DebutSamčo, brat dážďoviek + Robo Rybolov + Omražťok - Áttörő erő [Varovec prodakšns]