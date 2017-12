Vrcholí sezóna cien: Lepší víťaz ako Zmŕtvychvstanie už nebude?

Víťazi britských filmových cien a Oscarov sa zvyknú zhodovať. No boli prípady, keď proti sebe stáli dva umelecké programy. Tu sú príklady.

15. feb 2016 o 13:56 Kristína Kúdelová

Debaty okolo súboja medveďa s Leonardom DiCapriom dozneli, herec prosto prežil, aj keď zástancovia realizmu budú ešte chvíľu naďalej tvrdiť, že je to nezmysel. Dráma Zmŕtvychvstanie bola neodškriepiteľne najväčšou udalosťou končiacej sa filmovej sezóny, a jedným z dôvodov je práve to, že režisér Alejandro González Iňárritu tomuto súboju odvážne venoval minimálne päť minút čistého času. Dostal už za ňu už veľa cien, pred niekoľkými hodinami aj britskú národnú cenu Bafta.

Môže ešte nejaký iný film dostať Oscara?

Medzi zábavky vo filmovom svete patria predpovede a štatistiky, vyhodnocovanie, čo jedna cena znamená pre druhú. Roky sa ukazuje, že víťazi cien Bafta sa až nebezpečne zhodujú s víťazmi Oscarov, ktorých vyhlásia o pár dní neskôr. Dalo by sa teda staviť na to, že americká akadémia povie, že Zmŕtvychvstanie je najlepší film a jedného Oscara konečne odklepne aj DiCapriovi.

A predsa treba byť opatrný. Boli aj prípady, keď sa tieto dve akadémie rozišli. V posledných desiatich rokoch rozhodli takto:

2006

Víťaz BAFTA: Skrotená hora

Víťaz Oscara: Crash

Pokojne môžeme povedať, že Skrotená hora je dnes už filmovou klasikou. V konzervatívnom hollywoodskom prostredí si režisér Ang Lee dovolil nakrútiť romanca medzi dvomi kovbojmi a herci Heath Ledger a Jake Gyllenhall v nej prijali úlohy bez toho, že by sa báli svojej ďalšej kariéry. Bola to prosto udalosť, na ktorú reagovali diváci, kritici aj členovia britskej filmovej akadémie. Len tí, čo sedia v tej americkej, sa rozhodli, že najlepší film je Crash. Na tomto mieste musíme pripomenúť, že to bol film, ktorý reagoval na násilie vyplývajúce z etnických rozdielov - pretože málokto si dnes ten film pamätá.

2007

BAFTA: Kráľovná

Oscar: Na druhej strane

V tomto prípade došlo k celkom pochopiteľnému rozporu. Britská akadémia nemala nad čím váhať. Stephan Frears v ten rok nakrútil výborný film o tom, ako kráľovná Alžbeta pred verejnosťou zareagovala na smrť princeznej Diany, ktorú nemala veľmi v obľube. Nič lepšie ani anglickejšie nemohlo britskú národnú cenu dostať.

Americká akadémia však práve v tom čase usúdila, že už je naozaj veľkou hanbou, že taký velikán ako Martin Scorsese dovtedy ešte nedostal Oscara. Celkom vydarený film o tom, ako sa mafiáni a policajti navzájom medzi sebou infiltrujú, bol výbornou zámienkou na to, aby svoju chybu napravili.

2008

BAFTA: Pokánie

Oscar: Táto krajina nie je pre starých

Toto bol rok, keď do sveta filmu vstúpil obrovský herecký talent. V historickej dráme Pokánie dostala vedľajšiu úlohu len štrnásťročná Saoirse Ronan, ktorá je dnes, mimochodom, nominovaná za film Brooklyn. Film svojím vychýreným legendárnym výtvarným talentom nakrútil podľa knižky Iana McEwana Joe Wright, celkovo bol však trochu preceňovaný.

Američania sa vtedy rozhodli pre tragikomédiu Táto krajina nie je pre starých. Bratia Coenovci s čiernym humorom a zároveň s plnou vážnosťou prejavili svoje rozčarovanie nad tým, že americkú spoločnosť ovládajú zákony postavené na čistom cynizme a sile. Oscara vtedy bral aj Javier Bardem, prvý Španiel, ktorý dostal Oscara za úlohu Američana.

2009

BAFTA: Milionár z chatrče

Oscar: Milionár z chatrče

Film Dannyho Boyla sa stal hitom na celom svete. V príbehu o chudobnom indickom chlapcovi, ktorý napriek mnohým spoločenským prekážkam zvíťazil vo vedomostnej súťaži a ešte sa aj šťastne zamiloval, bolo veľa kalkulu a zjednodušenia. Evidentne to zafungovalo viac ako napríklad film Gusa Van Santa Milk. Sean Penn v ňom hral Harveyho Milka, prvého politika a senátora, čo pred verejnosťou neskrýval, že je gay.

2010

BAFTA: Smrť číha všade

Oscar: Smrť číha všade

