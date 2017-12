Boh rozhodol: Je čas vrátiť sa na miesto tragédie

Skupina Egles of Death Metal je pripravená dohrať svoj tragicky prerušený koncert v Bataclane

15. feb 2016 o 16:50 Kristína Kúdelová

Ešte je príliš skoro, rozmyslite si to. V Paríži sa v utorok chystá vystúpiť americká rocková skupina Eagles of Death Metal a psychologička vo verejnoprávnej televízii upozorňovala tých, čo sa naňho chystajú, že to nemusí byť príjemný zážitok. Situáciu však už nezvráti.

Eagles of Death Metal príde dohrať koncert, ktorý 13. novembra nedokončila. Do hudobného klubu Bataclan vtedy vtrhli traja teroristi a zabili deväťdesiat ľudí, kapela zázrakom prežila. Vrátiť sa na miesto tragédie - alebo sa mu navždy vyhýbať, to vraj pre ňu nebola žiadna otázka. „Je to naša zodpovednosť. Boh nás tým poveril,“ napísala v tlačovom vyhlásení ešte v polovici decembra.

Publikum je pozvané

Parížsky utorkový koncert je súčasťou európskeho turné, ktoré v novembri otrasení Američania prerušili a ktoré teraz premenovali Nos Amis Tour. Turné pre našich priateľov. Nanovo ho odštartovali v sobotu v Štokholme – samozrejme, s mimoriadnym úsilím o vytvorenie pocitu bezpečnosti. Denník Figaro píše, že to bolo priam divoké. Všade sa preháňali cvičené psy, aby vystopovali výbušniny, keby ich tam niekto nasadil.

Eagles of Death Metal obnovili európske turné v sobotu v Štokholme. (zdroj: SITA/AP)

V Paríži k tomu pribudnú psychológovia. Skupina Eagles of Death Metal pozvala všetkých tých, čo sa na ňu prišli pozrieť do Bataclanu, všetkých tých, čo prežili. Niektorí už dopredu vedeli, že koncert nezvládnu a lístky si nevyzdvihli – a tí, čo sa na to teraz cítia, možno predsa len budú nakoniec potrebovať podporu a pomoc.