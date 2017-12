Kolískou civilizácie je Slovensko. Butatóti

Pozrite si film Zuzany Piussi a uvidíte, či sa od hanby neprepadnete.

16. feb 2016 o 0:08 Eva Andrejčáková

Krehká identita

Televízny tip / ČT2 23.50

Keby radikálny národovec a šéf združenia Slovenská národná jednota dnes v noci pozeral telku, zrejme by mu netrklo, že v dokumente Krehká identita pôsobí ako čistý psychopat. Naopak, mohol by sa vidieť ako podstatná súčasť bohatého filmového materiálu, v ktorom sa hladko, spoza závoja programovej naivity, zobrazuje život plný takzvaného boja za slovenský národ. Mohol by si dokonca potvrdiť, že veci, ktoré robí, majú naozaj zmysel, ktorý im sám dáva. Patrí totiž k ľuďom, čo ironizujúci prístup v tomto prípade nerozpoznajú.

Režisérka Zuzana Piussi sa vo svojom filme z roku 2012 rozhodla nakrúcať s ľuďmi, ktorí sú celkom vážne presvedčení, že kolískou civilizácie, a teda pupkom sveta je Slovensko. Navštívila pochybné spolky hejslovákov, jazykových a náboženských fanatikov, radikálnych historikov, zavítala na slovensko-maďarské hranice či k hrobke svätého Gorazda v Albánsku, dokonca neváhala vstúpiť do ústredia skorumpovanej Matice slovenskej.