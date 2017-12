Taylor Swift vyhrala Grammy za album, Lady Gaga ako Bowie neoslnila

Víťazi Grammy 2016

Skladba roka (cena pre skladateľov): Ed Sheeran a Amy Wadge (Ed Sheeran) - Thinking Out Loud

Album roka: Taylor Swift - 1989

Nahrávka roka: Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk

Nováčik roka: Meghan Trainor

Producent roka (neklasická hudba): Jeff Bhasker

Najlepší sólový popový výkon: Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Najlepší popový výkon dua alebo skupiny: Mark Ronson feat.Bruno Mars - Uptown Funk

Najlepší popový vokálny album: Taylor Swift - 1989

Najlepší tradičný popový vokálny album: Tony Bennett & BillCharlap - The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern

Najlepšia tanečná nahrávka: Skrillex a Diplo feat. JustinBieber - Where Are Now

Najlepší elektronický/tanečný album: Skrillex a Diplo -Skrillex and Diplo Present Jack

Najlepší súčasný inštrumentálny album: Sylva - Snarky Puppy& Metropole Orkest

Najlepší rockový výkon: Alabama Shakes - Don't Wanna Fight

Najlepšia rocková skladba: Alabama Shakes - Don't WannaFight

Najlepší rockový album: Muse - Drones

Najlepší metalový výkon: Ghost - Cirice

Najlepší alternatívny album: Alabama Shakes - Sound & Color

Najlepší country sólový výkon: Chris Stapleton - Traveller

Najlepší country výkon dua alebo skupiny: Little Big Town -Girl Crush

Najlepší country album: Chris Stapleton - Traveller

Najlepšia country skladba: Hillary Lindsey, Lori McKenna &Liz Rose (Little Big Town) - Girl Crush

Najlepší komediálny album: Louis C.K. - Live at MadisonSquare Garden

Najlepšie improvizované džezové sólo: Christian McBride -Cherokee

Najlepší džezový inštrumentálny album: John Scofield - PastPresent

Najlepší džezový vokálny album: Cécile McLorin Salvant - ForOne to Love

Najlepšia inštrumentálna kompozícia: Arturo O'Farrill(Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra feat.Rudresh Mahanthappa) - The Afro Latin Jazz Suite

Najlepší inštrumentálny aranžmán: Ben Bram, Mitch Grassi,Scott Hoying, Avi Kaplan, Kirstie Maldonado and KevinOlusola (Pentatonix) - Dance of the Sugar Plum Fairy

Najlepší inštrumentálny aranžmán s vokalistami: MariaSchneider (David Bowie) - Sue (Or in a Season of Crime)

Najlepší reggae album: Morgan Heritage - Strictly Roots

Najlepšie balenie nahrávky: Still the King: Celebrating theMusic of Bob Wills and His Texas Playboys - Sarah Dodds,Shauna Dodds & Dick Reeves (Asleep at the Wheel)

Najlepší remix: Uptown Funk (Dave Audé Remix)

Najlepší videoklip: Taylor Swift feat. Kendrick Lamar - BadBlood

Najlepší hudobný film: Amy - Asif Kapadia, James Gay-Rees

Najlepší soundtrack - kompilácia: Glen Campbell: I'll Be Me

Najlepší soundtrack - originálna hudba: Antonio Sánchez -Birdman

Najlepšia originálna skladba vo filme: Lonnie Lynn, CheSmith & John Stephens (Common & John Legend) - Glory (zfilmu Selma, 2014)

Najlepší americana album: Jason Isbell - Something More ThanFree

Najlepší bluesový album: Buddy Guy - Born to Play Guitar

Najlepší folkový album: Béla Fleck a Abigail Washburn - BélaFleck & Abigail Washburn

Najlepší rapový výkon: Kendrick Lamar - Alright

Najlepšia rapová skladba: Kendrick Duckworth, Kawan Prather,Mark Anthony Spears & Pharrell Williams (Kendrick Lamar) -Alright

Najlepší rapový album: Kendrick Lamar - To Pimp a Butterfly

Najlepšia rapovo-spievaná spolupráca: Kendrick Lamar feat.Bilal, Anna Wise & Thundercat - These Walls

Najlepší r'n'b výkon: The Weeknd - Earned It

Najlepší tradičný r'n'b výkon: Lalah Hathaway - LittleGhetto Boy

Najlepšia r'n'b skladba: D'Angelo & Kendra Foster (D'Angeloand The Vanguard) - Really Love

Najlepší r'n'b album: D'Angelo and The Vanguard - BlackMessiah

Najlepší súčasný urban album: The Weeknd - Beauty Behind theMadness

Najlepší world music album: Angélique Kidjo - Sings

Najlepší Surround Sound Album: James Guthrie & Joel Plante(Roger Waters ) - Amused to Death