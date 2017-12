Zistite, čo je nové so Star Wars VIII. Máte na to tridsať sekúnd

Hviezdna sága má nové mená v hereckom obsadení, tvorcovia prišli so zábavným ohlásením

16. feb 2016 o 12:29 Kristína Kúdelová

Čo potrebuje fanúšik Hviezdnych vojen, aby sa dostal do pozoru?

Nič. Alebo, len veľmi málo. Chvíľočku. Päťsekundový záber na Luka Skywalkera a päťsekundový záber na Rey, ktorá mu na ďalekom útese podáva laserový meč. Potom už režisér Rian Johnson zakričí Strih! a spolu so štábom sa teší, že filmové dobrodružstvo "nádherne" pokračuje.

Ôsma epizóda Star Wars príde do kín na budúci rok 15. decembra a ako bude to filmové dobrodružstvo vyzerať, samozrejme, nevieme. Keď vyšiel teaser k siedmej epizóde Sila sa prebúdza, zdalo sa, že režisér J. J. Abrams urobí z hviezdnej ságy film novej generácie. Bola v ňom tichá mystika, ktorá sľubovala sofistikovanejší, možno až filozofický prístup k základnému príbehu - a keď prišiel film koncom minulého roka do kín, videli sme, že sme čakali príliš. Sila sa prebúdza bol síce vydarený film, Hviezdne vojny v ňom však zostali stáť na mieste, akurát Han Solo (teda Harrison Ford) dostal smrteľný úder a jeho fanúšikovia mohli ísť rozladení domov.

Tento krátky oznamovací šot má v sebe ešte menej informácií, hoci treba kvitovať, že Luke Skywalker je v ňom na obraze dlhšie ako v celej sedmičke dokopy. Hovorí sa, že najmä o ňom bude ôsma časť. Novinkou je, že k hereckému tímu sa pripojí výborná americká herečka Laura Dern a že jednu úlohu bude mať Benicio del Toro, ako sa už istý čas predpokladalo. "Tentoraz nebudem mať s narkobiznisom nič spoločné, sľubujem," vyhlásil, lebo to väčšinou hrá. Ale či bude Sila na jeho strane? Tipujeme, že nie.