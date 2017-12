Amber Heard, bisexuálka po boku Johnnyho Deppa

Dlho sa o nej písalo ako o priateľke Johnnyho Deppa. Dnes už je jeho manželkou a čoraz viac ju vnímame ako herečku. Najnovšie hrá v dráme Dánske dievča, ktorá prišla do našich kín.

16. feb 2016 o 14:31 Iris Kopcsayová

Je mladá, krásna a je manželkou o 23 rokov staršieho Johnnyho Deppa (52). To úplne stačí, aby sa dostala do centra pozornosti. Ak k tomu pridáme jej bisexuálnu orientáciu, ktorou sa netají, je herečka a modelka Amber Heard (29) pre priaznivcov filmu a zberateľov klebiet veľmi zaujímavá.

Hoci, byť partnerkou známeho a navyše dobrého herca nemusí byť pre herečku, ktorej sa hlavné úlohy zatiaľ skôr vyhýbajú, jednoduché. V takom prípade sa ťažšie dokazuje, že máte okrem krásy aj talent.

Som stále nezávislá

Hoci sa o ich vzťahu písalo už dlho - dokopy sa dali v roku 2012 -, otázky okolo ich sobáša boli zahalené tajomstvom. Médiá však prinášali zaručené informácie o tom, že medzi herečkou a hviezdnym hercom funguje to, čomu sa hovorí chémia. Svoje áno si napokon povedali pred rokom na súkromnom obrade v Los Angeles.

Amber o manželstve s Johnnym Deppom v rozhovore pre časopis Elle povedala: „Nič sa dramaticky nezmenilo. Sme spolu už dlho, takže to bolo veľmi prirodzené. Som stále úplne nezávislá.“

Napokon, taký je aj jej manžel. Hoci je už päťdesiatnik, imidž nekonvenčného muža sa s ním ťahá od mladosti. Prvý raz sa oženil už ako dvadsaťročný, s filmovou maskérkou.

Po rozvode s maskérkou mal vzťah s modelkou Kate Mossovou a pri nakrúcaní filmu Deviata brána sa dal na dlhý čas dokopy s herečkou Vanessou Paradisovou, s ktorou má dve deti.

Baletka v Dánskom dievčati

Amber sa objavila v rebríčkoch najkrajších a „najsexi“ ľudí vo viacerých magazínoch.

Ako modelka sa ocitla na výslní, no od mladosti sa usiluje vyšliapať si chodníček aj v hereckej brandži. V dráme oscarového režiséra Toma Hoopera Dánske dievča – nakrútil napríklad cenami ovenčenú Kráľovu reč – získala síce iba vedľajšiu, ale pre jej kariéru určite významnú rolu.

Okrem dvoch hlavných postáv, ktoré stvárňujú Alicia Vikander a Eddie Redmayne, vo filme už veľa postáv nie je, takže aj vedľajšia úloha baletky, ktorú hrá Amber, patrí medzi ľahko zapamätateľné. Divadelná tanečnica Ula v príbehu vystupuje ako dobrá priateľka hlavnej dvojice.

To, čo herečke umožnilo prevteliť sa pred kamerou do krehkej baleríny, je určite aj jej dokonalá štíhla postava. Jej Ula je plná energie. Amber Heard pre časopis Independent o tomto filme povedala: „Ula je samá sloboda. Má veľkú dušu. Záleží jej na ľuďoch, nie na povrchných veciach. Je veľmi pokroková, predbehla svoju dobu.“

Možno táto charakteristika sedí trochu aj na samotnú Amber, preto je v úlohe presvedčivá. A ak diváci hovoria o Dánskom dievčati ako o vizuálnom zážitku, určite k nemu prispela aj modelkovská krása Amber Heardovej.

Film rozpráva príbeh dánskeho maliara Einara Wegenera, nakrútený podľa skutočnej udalosti z konca dvadsiatych rokov minulého storočia. Wegener bol jedným z prvých v histórii, ktorý sa priznal k transsexualite. Odhaliť ju mu vo filme pomôže príhoda, keď má jeho manželka, takisto maliarka, domaľovať obraz baletky. Ako modelka jej sedí práve Ula, tá však jedného dňa na sedenie nepríde načas, a tak si Einar oblečie jej pančuchy a topánky, aby ju v pózovaní zastúpil.

Podľa hlavnej predstaviteľky Alicie Vikanderovej – ktorá pôvodne vyštudovala balet – mala Amber Heard vo filme dve mimoriadne tanečné scény. Z konečnej verzie filmu, žiaľ, pre dĺžku vypadli. Alicia Vikander aj Eddie Redmayne však trvali na tom, aby sa objavili aspoň na DVD v bonusoch k filmu.

Kašle na popularitu

Priznaná bisexualita krásnej ženy pôsobí škandalózne aj v Hollywoode, ktorý je zvyknutý na všeličo. Aj v dnešných slobodomyseľných časoch je, zdá sa, celkom pekným úlovkom pre bulvár.

O svojej bisexualite Amber pre magazín The Times povedala: „Nechcem byť definovaná svojou sexualitou. Som zásadne proti tomu, aby ma nútili upravovať sa tak, aby som bola prijateľná alebo populárna. Kašlem na to. Bojujem, ale nemala by som musieť.“

A nie je to zrejme len póza, ktorou chce Amber šokovať. Napokon, v kariére jej to vraj skôr škodí, producenti jej údajne aj z tohto dôvodu nechcú dávať väčšie roly. Herečka tri roky žila s fotografkou Tasyou van Reeovou. V roku 2011 sa s ňou rozišla a o rok neskôr už tvorila pár s Johnnym Depppom.

„Myslím si, že keď niečo popierate alebo skrývate, potom úplne jasne prijímate, že je to zle. Nenávidím, keď niekto niekomu dáva nálepky. Som tým, kým som. Nie som lepšia herečka, než som bola včera, môj osobný život by na to nemal mať žiadny vplyv,“ povedala o svojom súkromí pre magazín The Times.

Začala v seriáloch

Rodáčka z Texasu bola vychovaná ako katolíčka, no dospela k ateizmu. Rodný kraj sa jej zdal príliš konzervatívny. V šestnástich sa dala na modeling, čo jej otvorilo cestu do New Yorku, ktorým bola od začiatku nadšená. „Myslela som si, že som zomrela a dostala som sa do neba,“ povedala pre časopis Independent. „Od tej chvíle som bola iná.“ Modeling však od začiatku nenávidela.

Ako herečka debutovala v roku 2004 v športovej dráme Svetlá piatkovej noci, kde bol hlavnou hviezdou Billy Bob Thorton. Od sedemnástich rokov sa objavovala v rôznych seriáloch - napríklad v Smallville, O. C. alebo v Californication - no iba v menších úlohách. Také sa jej ušli aj vo filmoch North Country a Alpha Dog. Hlavná rola prišla v roku 2006 v trileri Všetci milujú Mandy Lane.

Amber tu stvárnila stredoškoláčku Mandy, ktorá sa v jedno leto zmení zo škaredého káčatka na krásne dievča. A hoci snímka filmových fanúšikov príliš nenadchla, podľa niektorých je nakrútená citlivo.

S Johnnym Deppom sa spoznala pri nakrúcaní komédie Rumový denník, kde stvárnil novinára píšuceho pre krachujúci plátok v Karibiku, ktorý večne popíjaja rum. Pre časopis Teen Vogue sa o láske s Deppom vyjadrila ako o „svojej najlepšej životnej skúsenosti“.

Amber Heard sa sťažuje na nedostatok slušných a dôstojných úloh pre ženy v Hollywoode. „Som žena... Občas sa tomu musím smiať,“ krčí plecami. Ako minulý mesiac informoval The Hollywood Reporter, prebiehajú rokovania s Amber Heardovou o tom, že by mala stvárniť podmorskú kráľovnú Meru, postavu zo známeho komiksu Aquaman, ktorý vytvorili v roku 1938 Mort Weisinger a Paul Norris. Meru by sme mali vidieť už v prvej časti série Justice League part One, ktorá bude mať premiéru budúci rok.