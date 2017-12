Keď máte červený nos, ľudia nevidia to ostatné

Manéž Bolka Polívku oslavuje tridsať rokov. Opäť príde na Slovensko

16. feb 2016 o 18:34 Eva Andrejčáková

Milan Lasica bude špeciálnym hosťom Manéže Bolka Polívku, s ktorou český komik pricestuje na budúci týždeň do Trnavy a Bratislavy.(Zdroj: ARCHÍV MBP)

Známemu českému hercovi a komikovi je ľúto, že jeho známy program sa už v televízii nenakrúca. Preto s ním cestuje medzi ľudí.

Volá sa Zlatý. Jiří Zlatý. Je to psychiater a strašne sa hanbí. Nízky, pupkatý, bradatý a nešikovný pánko v tesilovom obleku má priškrtený hlas, žiadny nie je sexi, o hereckých vlohách nehovoriac. Treba však z neho čosi vytĺcť.

Malo by to vyzerať nejako takto: šarmantne, pávím krokom, vkročí do manéže pred divákov. S husľami v rukách si sadne na stoličku, vykrúti hlavu naľavo, napravo, zakloní ju, predkloní ju, kývne k oknu, utrie si pravou rukou spotené čelo a vyčerpane (po česky) povie: Tam je vedro, hergot!

(zdroj: FOTO - ČT)

Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Pred mnohými rokmi si český herec Bolek Polívka takto vymyslel scénku, v ktorej cvičí Arnošta Goldflama. Podareného herca, dramatika a spisovateľa z prostredia brnianskych divadelníkov si vtedy pozval do svojej legendárnej televíznej Manéže ako hosťa a poriadne ho v nej vytrápil. Ich scénka vznikla pôvodne v spoločnom divadelnom predstavení, no Manéž ju preslávila a stala sa jednou z najlepších v jej dejinách.

Samozrejme, popri mnohých ďalších. No isté je, že Goldflama si ľudia dodnes radi stotožňujú s úlohou nemožného chudáčika. Už si zvykol, že ho zastavujú na ulici, aby mu pripomenuli, ako si vážený vysokoškolský profesor nechal ponižujúco vykrúcať krk.

Humor je podoba smútku

Manéž Bolka Polívku má už tridsať rokov. Výbornému českému hercovi, improvizátorovi a komikovi sa s ňou spája dlhá kapitola jeho života. Tento rok sa s ňou vybral opäť na turné po Česku aj po Slovensku. Koncom februára vystúpi v Trnave a Bratislave.

V Manéži prežil Bolek najkrajšie a najtvorivejšie roky. Do pravidelného programu si pozýval stovky zaujímavých hostí, ako rodený klaun-moderátor sa v zábavnom formáte mohol cítiť slobodne.