Provokatér Michael Moore spomína v novom filme aj Slovensko

Spojené štáty by sa mali od Slovenska učiť, omylom zaznie vo filme Where To Invade Next.

17. feb 2016 o 15:27 Miloš Ščepka

Michael Moore v novom filme Where To Invide Next.(Zdroj: BERLINALE)

Písmo: A - | A + 4 51 BERLÍN. Koho napadneme nabudúce? Keď Michael Moore uvažuje nad politikou Spojených štátov amerických, napadá mu táto otázka. Sám si ju zodpovedal v novom filme Where To Invade Next, ktorý mal práve svetovú premiéru na Berlinale. Bohužiaľ, Moore je chorý a na poslednú chvíľu zrušil účasť na festivale. Inde majú aj väznice dobré Jeho novinka je, podobne ako predchádzajúce filmy, zábavnou, vtipnou, ale zároveň aj manipulatívnou a navýsosť subjektívnou kritickou úvahou. Tentoraz najmä o tom, čo by Spojené štáty mali prebrať z iných krajín. Tak napríklad: z Talianska sociálne vymoženosti zamestnancov, z Francúzska stravovanie v školských jedálňach, z Fínska systém vzdelávania, z Portugalska dekriminalizáciu drog, z Tuniska špeciálnu štátnu zdravotnú starostlivosť pre ženy a tým myslí aj gynekológiu, antikoncepciu a interrupcie. Z Nórska by sa dali prevziať väznice, ktoré netrestajú, ale prevychovávajú, z Islandu rovnocennosť mužov a žien aj vo vedúcich postoch a vrcholnej politike. A pozor, sekundu slávy, hoci pochybnej, zažije aj Slovensko, keď si ho filmár „vtipne" pomýli so Slovinskom, odkiaľ radí prevziať špičkové vysokoškolské vzdelávanie zadarmo.

