Bowie mal viac dvojníkov, pozrite si video

Ak je Lady Gaga vizuálnym chameleónom, v hudbe sa dokáže lepšie prispôsobovať spevák Beck. V súvislosti s Grammy a s členmi Nirvany pripravil dojemné vystúpenie.

17. feb 2016 o 15:27 Marek Hudec

Na Bowieho sa v súvislosti s cenami Grammy spomínalo viackrát. Aj keď si opulentná šou Lady Gaga spájajúca niekoľko hitov zosnulej hviezdy zaslúžila skôr kritiku, s Bowiem sa lúčilo aj deň vopred na tradičnom večierku predchádzajúcom galavečer. Síce menej teatrálne, no s väčším efektom.

Na jednom pódiu sa vtedy stretli žijúci členovia kapely Nirvana bubeník Dave Grohl, gitarista Pat Smear, basista Krist Novoselic a spolu s minuloročným víťazom Grammy za album roka spevákom Beckom zahrali pieseň The Man Who Sold The World.

video //www.youtube.com/embed/7w-kiRkJjJc

Aj keď išlo o súkromnú párty hudobného producenta Cliva Davisa, video z nej od stredy môžete nájsť na internete, na pozretie ho ponúkal aj portál New Musical Express. Ich prerábka Bowieho bola síce striedma, ale zároveň veľmi precítená. Text piesne si navyše môžeme vyložiť symbolicky. Bowie v ňom opisoval stretnutie so svojím dvojníkom, zrkadlovým odrazom.

Dvojníkov (resp. nasledovateľov) má však Bowie na svete viac. Ak je Lady Gaga vizuálnym chameleónom s nekonečným množstvom reinkarnácií, potom Beck je chameleónom hudobným, ktorý sa dokáže udomácniť v každom žánri.

Či už s umelo vytvorenými zvukmi, pompéznou orchestrálnou melódiou, alebo s remixom dvadsiatich skladieb Philipa Glassa. Beck sa inšpiráciou Bowiem ani netají, v rozhovore pre Rolling Stone hovoril, že ho zároveň vníma ako nedosiahnuteľný vrchol hory. Jemné osvetlenie a projekcia na spomínanom vystúpení dali vyniknúť spevákovmu melancholickému prejavu a zladenému, ležérnemu hraniu hudobníkov.

Po Beckovom fenomenálnom albume Morning Phase pokračuje čakanie na jeho ďalšie pesničky – to, že jeho nahrávka bude viac tanečná ako predchádzajúca, dokazuje pesnička Dreams, ktorú zverejnil v júni.