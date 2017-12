V Ostrave uvidíte aj Underworld

Colours of Ostrava v júli prinesie dvojicu interpretov, ktorých môžete poznať z filmov.

17. feb 2016 o 15:57 Marek Hudec

Britská dvojica elektronických hudobníkov Underworld príde v lete do okolia Slovenska, konkrétne na hudobný festival Colours of Ostrava. Hudobníci prinesú so sebou piesne z nového albumu pomenovaného Barbara Barbara, we have a shining future.

Celosvetovo ich preslávila hlavne pieseň Born Slippy z filmu Dannyho Boyla Trainspotting, okrem toho sa podieľali na viacerých soundtrackoch (napríklad pre divadelnú verziu Frankensteina), či na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Londýne.

“Ich koncerty sú známe ohromujúcim vizuálnym poňatím a obrovskou energiou,” dodáva riaditeľka festivalu Zlata Holušová v tlačovej správe.

video //www.youtube.com/embed/iTFrCbQGyvM

Okrem nich festival potvrdil ešte príchod ďalšej hviezdy elektronickej scény, kapely M83, ktorú vedie skladateľ Anthony Gonzalez. Vznikla v roku 2001 vo francúzskom Antibes, no dnes už pôsobí v americkom Los Angeles.

Rovnako ako Underworld, aj M83 sme mohli počuť v mnohých filmoch, mimoriadne efektne pôsobil ich hit Midnight City v dráme Len 17, keď dotvárala atmosféru dekadentnej diskotéky. Okrem toho celý hudobný sprievod vytvorili pre sci-fi s Tomom Cruisom Oblivion.