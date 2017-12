Krása, ktorá vyrastá z bolesti, reportáž z baletnej skúšky

Spoza závesov vybehne pätica tanečníkov v obtiahnutých kostýmoch a okamžite sa oprú o kolená: „Vôbec sa nedá orientovať pre tie reflektory,“ hovorí jeden z nich. Na čele sa mu ligoce pot a chrbát mu ožarujú horúce prúdy žiary.

Scéna pôsobí vkusne, nedráždi pohľad diváka, no svetlá mieria presne na kraje pódia, kde tanečníci čakajú na svoj nástup. Na javisku sa odohráva dokonalý súlad choreografie, herectva, vizuálneho umenia a hudby, zákulisie je skôr miestom všednosti, kde sa dokonalosť triešti na bežné pracovisko plné obmedzení a starostí.

Na doskách sa tanečníci stávajú súčasťou umeleckého diela a keď ich sledujeme, rovnako ako pri športovcoch, trochu zabúdame na to, že za neuveriteľnými výkonmi stojí často celoživotná drina a odvaha vzoprieť sa vlastným nedokonalostiam.

Na rozdiel od športovcov sa však baletní tanečníci len zriedkavo stávajú hviezdami médií. Líši sa teda ich pracovná rutina od úradníkov alebo zdravotníkov? Išli sme sa pozrieť na skúšky inscenácie Slovenské tance podľa skladieb Petra Breinera, ktorá má v piatok premiéru.

Babylon tichých rečí

Za ostrými svetlami, za oponou, sa počas javiskovej skúšky priestor vnára do temnoty a prítmia. Technici naslepo rozmotávajú káble, robotníci si vysielačkami signalizujú, kedy majú začať vysúvať vysokú papierovú maketu z opačných strán pódia. Ak sa totiž chcete dostať z jednej na druhú, musíte prekonať mnoho prekážok, vzdialeností a strašidelne vyzerajúcich rekvizít.

Bábka poštára na bicykli, ktorá počas predstavenia pôsobí roztomilo, na vás v prítmí zíza lesklými očami. Makety domov stoja opustené medzi kovovými konštrukciami a aj hudba orchestra tu vzadu znie trochu roztrieštene.

Tanečníci si na bizarnosť prostredia za oponou už zjavne zvykli, trpezlivo sedia na okrajoch žineniek, v strečových pózach si prezerajú správy v mobile. Keďže súbor baletu SND je poskladaný z mnohých národností, aj jazykov počujeme viacero.

Veľa sa tu robiť nedá – môžete sledovať kolegov spoza závesov, potichu si pripravovať pohyby alebo sa poddať nude. A najmä v prípade, ak máte len zanedbateľný priestor v dvojhodinovom predstavení. Niektoré tanečnice majú na róbach ešte natiahnuté teplákové mikiny a po priestore sa ležérne premávajú v hrubých chlpatých papučiach. Niekto sa zľahka posťažuje na nového dirigenta, iný odratúva čas prestávky.

A nedvihneš ma!

V čase našej návštevy do premiéry zostáva len týždeň a pol, no atmosféra je neformálna, bežná, tanečníci si rozprávajú klebety a ukazujú si knihy, ktorými si krátia čas.

Aj tu sa odohráva každodenné žartovanie či genderové súboje: jeden z tanečníkov silácky tvrdí, že by ho jeho kolegyňa nikdy nevedela zdvihnúť na ruky. „Veď by sa zabila,“ dodáva druhý. Dievča sa nahnevá, no keď sa pokúsi schmatnúť vyzývateľovu panvu, kapituluje.

Vzťahy medzi baletnými tanečníkmi v súbore sú veľmi úzke, hovorí sólista inscenácie Peter Dedinský. Väčšinu času trávia spolu, výstupy si nemôžu pripraviť osamote ako herci. Občas medzi nimi vzniknú aj intrigy, Dedinský však súbor prirovnáva skôr k rodine. Vytvorilo sa v ňom mnoho párov, ktoré spolu zostali dlhé roky. Aj on sám si našiel ženu tanečnicu. Napriek tomu je k svojej profesii dosť kritický.