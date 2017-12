Vypestoval na Marse zemiaky, teraz ich predáva

Postava Matta Damona z filmu Marťan prenikla do skutočného sveta. Nie je to prvýkrát.

18. feb 2016 o 15:44 Kristína Kúdelová

Vesmír nie je veľmi kooperatívny, hovorí vo filme Ridleyho Scotta Marťan, astronóm Mark Watney. Bol to nešťastný člen výpravy, ktorú pri veľkej búrkovej smršti museli odvolať z Marsu domov - všetkých sa podarilo evakuovať, len on ešte musí čakať, že sa poňho vrátia.

Veľmi dobre si uvedomuje svoju situáciu na nehostinnej planéte, no pokúsi sa zostať nažive pestovaním zemiakov.

Ukázalo sa, že to nebola iba krátka epizóda z jeho života. Fotografia s jeho tvárou dnes predáva zemiaky. Je to súčasťou reklamnej kampane, ktorú filmová spoločnosť 20th Century Fox pripravila na podporu predaja DVD so Scottovým Marťanom.

Denník Figaro píše, že sa na tom dohodla so značkou zemiakov The Albert Bartlett. Kupujúci sú motivovaní, že môžu vyhrať aj nejaké drobnosti, napríklad návštevu v Kennedyho vesmírnom centre.

Taký krok si zrejme vyžiadal aj istý zmysel pre humor, najmä Matt Damon ho musel mať, ak súhlasil, že sa teraz v britských zelovococh pohadzujú debničky s jeho fotkou. Každopádne, k filmu Marťan to celkom pasuje. Je to taký zvláštny prípad filmu - hoci je postavený ako dramatická story, má v sebe toľko cynizmu a irónie, že ho ľudia považujú za komédiu.

Smiešny je aj takýto typ reklamy. Použiť známu filmovú postavu (v prípade Marťana aj literárnu) má v sebe isté čaro, na to už svet reklamy prišiel. Vie, že vďaka jej popularite sa môže spoľahnúť na väčšiu ochotu divákov obľúbiť si aj vec, ktorú predáva. Tu je pár príkladov.

