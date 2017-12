Hatcherová nie je chorá, iba starne

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Americká herečka Teri Hatcherová sa obáva starnutia. To, že starnem, si uvedomila, keď si pred nedávnom našla pod očami opuchliny. Hatcherová sa tak vyplašila, že hneď zašla ...

13. apr 2005 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Americká herečka Teri Hatcherová sa obáva starnutia. To, že starnem, si uvedomila, keď si pred nedávnom našla pod očami opuchliny. Hatcherová sa tak vyplašila, že hneď zašla k svojmu lekárovi. "Spýtala som sa svojho lekára, čo opuchliny spôsobilo a ako sa ich môžem zbaviť a on mi s pokojom oznámil, že sú iba následkom starnutia," povedala kráska so seriálu o Supermanovi, ktorá stvárnila postavu reportérky Loise Laneovej.