Zomrela Harper Lee, autorka slávneho románu Ako zabiť vtáčka

Slávna americká spisovateľka mala 89 rokov, vydala len dve knihy.

19. feb 2016 o 16:54 sme.sk

Len pred polrokom vydala druhú knihu, no ani sa nestihla stať kultom, kým autorka slávnej americkej klasiky Ako zabiť vtáčka v piatok umrela. Správu priniesol briský denník Guardian. Spisovateľka mala 89 rokov, už niekoľko rokov žila v sanatóriu neďaleko domu, v ktorom vyrástla a ktorý ju inšpiroval v tvorbe. Nachádzal sa v meste Monroeville v americkom štáte Alabama.

Napísala len jednu knihu a potom ju už päťdesiatpäť rokov nič nedonútilo, aby vzala pero do rúk ešte raz. Napriek tomu Harper Lee bola a zostala spisovateľkou, dokonca jednou z najznámejších, aké Američania majú.

Tým zázračným dielom bola kniha Ako zabiť vtáčika z roku 1960 a mnohých vtedy zrejme inšpirovala, aby sa začali venovať právu, študovať ho. Jej hlavným hrdinom je advokát Atticus Finch, ktorý obhajuje černocha obvineného zo znásilnenia, v konzervatívnom prostredí štátu Alabama a v čase hlbokej rasovej segregácie. Svojim deťom Scout a Jemovi popritom vysvetľoval, že právo tvoria pevné pravidlá a súčasne aj ich duch. A ten umožňuje, že ich možno jemne ohýbať – ak to ochraňuje tých, čo potrebujú pomoc.



„Dúfala som, že recenzenti knihe doprajú milosrdnú smrť, a len som tajne verila, že niekomu sa môže páčiť a povzbudí ma, aby som písala ďalej,“ povedala spisovateľka pre New York Times. Kým sa však o nej prednášalo na univerzitách, ona si netrúfala písať viac.

Jej sestra Alice Lee pre Chicago Tribute vysvetlila: „Keď dosiahnete vrchol, aký zmysel by ste ešte v písaní videli? Chcelo by sa vám súťažiť so sebou samým?“ Bolo potom veľkou udalosťou, keď vlani v lete vydala druhú knihu Go Set a Watchman.

„Po dlhých úvahách som sa rozhodla, že ho ukážem niekoľkým mojim najbližším, nech ho posúdia,“ povedala Harper Lee pre New York Times. „Som šťastná, že ho uznali za hodný publikovania.“

Hlavnou hrdinkou románu Go set a Watchman bude Scout, tentoraz už mladá dáma, ktorá sa vydá na cestu za svojím otcom Atticusom a bude sa s ním chcieť rozprávať o tom, ako vidí svet.

V prvej knihe písala o advokátovi Finchovi z konzervatívnej Ameriky, ktorý sa v súdnom procese zastal černocha. Dej druhej knihy plynulo pokračuje po dvadsiatich rokoch, keď sa advokátova dcéra Scout vracia späť do rodného mesta na návštevu. A začína sa konfrontácia s ťažkou minulosťou.

Prví literárni kritici však dlho očakávaný príbeh označili za znepokojivé a mätúce čítanie. Nepáči sa im, že z Atticusa Fincha, niekdajšieho morálneho hrdinu, urobila autorka fanatika, ktorý podľahol rasovej neznášanlivosti. Idealizmus z prvej knihy sa vraj prekvapivo vytratil. Pre mnohých čitateľov tak bude román skúškou ich tolerancie a schopnosti odpúšťať.