Eco bol taký milovník kníh, až mu mohol zhorieť byt

Moje knihy si ľudia kupujú len vo výpredaji, hovoril Eco, jeden z najčítanejších spisovateľov

21. feb 2016 o 15:12 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Najobávanejšia teplota pre Umberta Eca, to bolo určite 451 stupňov Fahrenheita. Vtedy sa vznieti a zhorí papier. Ako čierna mora sa mu vracal sen, že z ulice počuť sirény a na schodoch čižmy požiarnikov, ktorí sa ponáhľajú do jeho horiaceho milánskeho bytu.

Eco v ňom bol zavalený papierom. To, čo bolo kedysi hotelom, prerobil na súkromnú knižnicu. Okrem bežného nábytku, spálne a kuchyne do svojho životného priestoru zmestil asi tridsaťtisíc kníh. Ešte aj dlhú chodbu mal nimi celú obloženú.

Sviatočný spisovateľ

Bola to zbierka vzácnych exemplárov. Umberto Eco mal prvé vydanie Ulyssea od Jamesa Joycea, aj prvé vydanie Rostandovho Cyrana z Bergeracu, svoju obľúbenú knižku z detstva.

Roky venoval tomu, aby zohnal kompletnú Bibliu vytlačenú u Gutenberga a keby to všetko zhorelo, zhorela by nielen časť kultúrneho dedičstva ľudstva, ale aj riadny majetok.

Keď sa po jeho smrti do sveta rozšírili správy, že svetová literatúra osirela, nebolo v tom nič prehnane dramatické. Umberto Eco bol veľkým milovníkom literatúry a málokto vedel o nej toľko ako on. S úsmevom priznával, že o mnohých knihách dokáže zanietene a odborne rozprávať bez toho, že by ich niekedy prečítal.

Prednášať ho volali univerzity zo všetkých častí sveta, jeho eseje sa pravidelne prekladali do všetkých dôležitých jazykov a jedinou záhadou pri tom všetkom bolo, že taká hviezda svetovej literatúry bol v podstate len sviatočným spisovateľom.

Radosť z tajomstva

Píšem len v nedeľu, hovoril Umberto Eco.