Viete rozoznať chvíľu, keď ste šťastní?

Život býva aj bez pointy, vyplýva z výbornej knihy Brooklyn. Do kín prichádza jej filmová adaptácia.

22. feb 2016 o 13:20 Kristína Kúdelová

Brooklyn. Eilis (Saoirse Ronan v zelenom kabáte) prichádza za šťastím do Spojených štátov.(Zdroj: OUTNOW)

Tak trochu dobrodruh musí byť ten, kto sa vybral zadaptovať knižku Colma Tóibína Brooklyn. Akcia žiadna, zápletka iba neviditeľná - všetko, čo v nej je, stojí iba na pocitoch a ani tie pocity sa nedajú poriadne uchopiť. Je hlavná hrdinka smutná, alebo tak trochu sama, alebo príliš nostalgická? Alebo len prosto citlivo a vnímavo zažíva drobnosti života, o ktorých neskôr povie, že vďaka nim bola vlastne šťastná?

Scenáristovi Nickovi Hornbymu a režisérovi Johnovi Crowreymu sa toto dobrodružstvo zrejme podarilo, pretože film Brooklyn bude o týždeň súťažiť o Oscara. Príbeh írskeho dievčaťa, ktoré sa chcelo začať nový život v Amerike a po čase váhavo tipovalo, kde bude mať krajšiu budúcnosť, pôsobí v spoločnosti ostatných nominovaných filmov pomerne nenápadne.

Saoirse Ronan je za úlohu vo filme Brooklyn nominovaná na Oscara. (zdroj: OUTNOW)

Spisovateľ Colm Tóibín má v sebe istú melanchóliu. Inak by ani nesplnil podmienky na napísanie takéhoto románu. Popritom má však aj skúsenosti s emigráciou. Po škole odišiel z Dublinu do Barcelony a v ošiale sedemdesiatych rokov zažíval obdobie v duchu sex, drogs & rock´n´roll, aj keď vraj ani k tomu druhému ani k tomu tretiemu nemal vzťah. Preto aj píše trochu inak a trochu s inou energiou, ako umelci do prisťahovaleckej témy väčšinou vkladajú.