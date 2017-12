Turecká kandidátka na Oscara: Vládna moc nám chce prikázať aj to, čo máme oblečené

Keď režisérka Denis Erguven nakrútila film Mustang o drsnom dospievaní v Turecku, dostala množstvo výhražných správ.

24. feb 2016 o 12:17 Kristína Kúdelová

Takto to vyzerá, keď dospievate v Turecku, hovorí režisérka DENIZ GAMZE ERGUVEN vo filme Mustang. Je o nevinných, dospievajúcich sestrách, obklopených sexuálnym a spoločenským násilím. Stretli sme sa s ňou v Paríži, kde má filmárke zázemie, pár týždňov pred tým, ako mohla dostať Oscara.

Vo filme rozprávate o piatich sestrách. Keby ste ich vymenili za piatich bratov, bol by to iný film?

"Rozhodne. Pokúsila som sa vystihnúť, čo znamená byť ženou. A byť dievčaťom, to je úplne iný svet ako byť chlapcom. U nás sa ženy vnímajú cez filter sexualizácie, prejde cezeň všetko, čo robia, a prejavuje sa to už od veľmi skorého veku. Keby bol teda môj film iba filmom o súrodencoch, bol by asi celkom nevinný."

Podráždil niekoho?

"Moja mediálna agentka mi práve povedala, že aj dnes ráno dostala niekoľko negatívnych mailov, nenávistné odkazy plné vyhrážok a zastrašovania. Už som si zvykla. Toto náš film sprevádza, odkedy vstúpil v Turecku do kín. Samozrejme, boli aj novinári, ktorí mi veľmi pomohli a podporovali ma, boli však aj takí, čo ho rozniesli. Vravela som si, je to v poriadku, každý si film privlastní a vysvetlí po svojom, bohužiaľ, v Turecku je to trochu špecifické, pretože verejná debata je plná svalov a keď sa niekomu niečo nepáči, veľmi agresívne to dáva najavo."

A v čom bol taký problém? Dotkli ste sa nejakého tabu?

"Je to tabu. Ak sa o sexuálnom vnímaní žien rozpráva, tak jedine za zatvorenými dverami. Pritom dnes sa dá mužsko-ženské napätie považovať za maličkosť. Spoločnosť už postúpila do vyššieho stupňa antagonizmu, o akom som rozprávala vo filme. Žijeme vo vojnovom naladení. Každý novinár, ktorý si otvorí ústa, je vo väzení, intelektuáli zostavili petíciu za mier. Lenže vládni pomocníci chodia po domoch a strašia Turkov tým, že sa budú topiť v krvi, ak ju podpíšu. Je to hrozná rétorika."

Ako také spoločenské napätie ovplyvňuje rodinný život?

"Naša rodina bola vždy moderná a slobodná a nebola takou sama. Ženy majú už dávno zabezpečené svoje neodškriepiteľné práva, veľká časť spoločnosti ich podporuje. No popri nej zotrváva aj patriarchálna konzervatívna spoločnosť, ktorá by bola najradšej, keby každého umlčala. Žijeme na dvoch póloch a donedávna sa nám darilo žiť vedľa seba mierumilovne. Dnes je všetko iné, jedna časť nenávidí druhú a najsilnejšia parlamentná strana AKP radikalizuje svoj slovník. Na mítingoch rozpráva, ako by sa mali ženy správať, čo majú mať oblečené, čo môžu a čo nemôžu."