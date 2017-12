Hollywood chce byť biely. Prichádza tým o peniaze

Filmy s menšinovým obsadením vedia zarobiť. Hollywood to ignoruje

24. feb 2016 o 13:55 Monika Grešová

Film 12 rokov otrokom získal predvlani Oscara, ale producentami to nepohlo.(Zdroj: TASR/AP)

Hollywoodske filmové štúdiá prehliadajú, že americké publikum je multikultúrne - a robia chybu. Zdôraznila to už diskusia o absencii černochov medzi kandidátmi na Oscara, no malá rozmanitosť v hereckom obsadzovaní nepodkopáva americkej filmovej brandži iba dobrú povesť. Spolu s ňou trpí aj biznis. A nemusel by.

Nevedia odhadnúť potenciál

Za posledných päť rokov si priemerný biely Američan kúpil menej lístkov do kina než priemerný Afroameričan, Hispánec či Ázijčan. A aj keď menšiny tvoria 37 percent obyvateľov USA, minulý rok sa práve tie postarali takmer o polovicu z vyše miliardy predaných vstupeniek, uvádza Washington Post. Znamenalo by viac filmov s menšinovým obsadením väčšie zisky?

Ekonomickú silu menšinového obyvateľstva podceňujú aj filmoví analytici. Nik z nich nepredpokladal, že životopisná hudobná dráma Straight Outta Compton bude mať až taký úspech. S rozpočtom 28 miliónov dolárov dokázala zarobiť vyše sedemnásobok - 200 miliónov dolárov. Aj vo filmoch War Room a The Perfect Guy, ktoré zatiaľ ešte neprišli do slovenských kín, hviezdili len málo známi černošskí herci. Na vrcholoch amerických rebríčkov sa však aj napriek tomu držali niekoľko týždňov.

Straight Outta Compton bol v kinách veľkým hitom. (zdroj: OUTNOW)