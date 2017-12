Brit Awards sú rozdané: Adele vyhrala všetko, čo mohla

Prestížne hudobné ceny sa odovzdávali v stredu večer v londýnskej O2 Aréne. Medzi ocenenými boli aj Coldplay, či Tame Impala.

25. feb 2016 o 0:22 Marek Hudec

LONDÝN. BRATISLAVA. "Ďakujem hlavne svojmu priateľovi. Bolo ťažké spraviť tento album a občas moja rodina musela so mnou zažívať nočnú moru," priznáva Adele počas preberania ceny za najlepší album roka.

Speváčka sa stala hviezdou večera, keďže si preberala aj cenu za najlepšieho ženského interpreta, najlepší singel (pieseň Hello) a za globálny úspech - čím premenila svoje všetky štyri nominácie.

Adele so svojím albumom 25 - prvým po takmer päťročnej prestávke - obsadila popredné priečky hudobných rebríčkov po celom svete a predala viac ako 15 miliónov kusov tohto albumu.

Stále ju však mrzelo svoje pokazené vystúpenie na minulotýždňovom odovzdávaní cien Grammy.

video //www.youtube.com/embed/CAy1TCWZqbE

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Adele sa vrátila. Novému albumu však chýba vynaliezavosť

Brit Awards si uctili pamiatku Davida Bowieho cenou pre hudobnú ikonu, ktorú namiesto zosnulého speváka prevzal herec Gary Oldman.

"Jeho príspevok popkultúre nemá obdobu. Bol definíciou a živým stelesnením toho slova - bol jednoducho ikonou," vyjadril sa na ceremoniáli, ktorý prebehol v stredu večer v londýnskej O2 Aréne.

Gary Oldman na ceremoniáli Brit Awards (zdroj: SITA/AP)

Súčasťou tejto pocty bolo aj vystúpenie Bowieho kapely, ktorá najprv predstavila úryvky z niekoľkých jeho hitov a na pódiu ich neskôr doplnila speváčka Lorde. S jemným prejavom publikum ohúrila piesňou Life on Mars.

Za chbrtami hudobníkov medzitým prebiehala projekcia zložená z Bowieho klipov. Vyznelo to dojemne a vkusne. Spokojní boli tentoraz hudobní publicisti aj fanúšikovia na Twitteri. Zdá sa, že oveľa viac, než pri podobnom pokuse pred týždňom na Grammy, keď Bowieho spievala Lady Gaga.

Kapelu Davida Bowieho na pódiu doplnila speváčka Lorde. (zdroj: SITA/AP)

Najlepším mužským interpretom sa stal James Bay, známy vďaka hitu Hold Back the River. V minulosti si už odniesol cenu kritikov, okrem toho má na konte aj tri nominácie na Grammy.

video //www.youtube.com/embed/mqiH0ZSkM9I

Najlepšou kapelou sa stali Coldplay, ktorí v decembri vydali novinku A Head Full of Dreams. "Chceli by sme výhru venovať všetkým hudobníkom v utečeneckých táboroch po celom svete. Oni mohli byť na našom mieste, my na ich mieste - takže im posielame všetku podporu a lásku," hovoril na pódiu spevák Chris Martin, keď si cenu preberal od britského komika Simona Pegga.

Najlepšou medzinárodnou sólovou interpretkou sa stala Björk, cenu si však osobne prebrať nevedela. Publiku na ceremoniáli sa poďakovala len prostredníctvom videa.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Coldplay nahrali prezdobený album plný gýču

video //www.youtube.com/embed/frttqY9cru0

Najlepšou medzinárodnou kapelou sa zas stali Austrálčania Tame Impala združení okolo speváka Kevina Parkera. Minulý rok vydali úspešný album Currents.

video //www.youtube.com/embed/3_oBE76IjHw

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tame Impala: Hipisáci nevymreli, vzkriesili by aj Dalího

Brit Awards každoročne udeľuje nezisková organizácia British Phonographic Industry, ktorej hlavnými cieľmi sú zastupovanie producentov a boj proti pirátstvu.

Ocenenia odovzdáva skôr pre populárnych umelcov, za ich menej komerčnú alternatívu sa považuje Mercury Prize, ktorá sa pre najlepší britský album odovzdáva vždy na jeseň.