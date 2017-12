Slováci môžu rozhodnúť, ktoré fresky prežijú

Slovenské umenie môže zachrániť aj lokálpatriotizmus.

25. feb 2016 o 15:26 Monika Grešová

Biblia chudobných? Stredoveký cirkevný komiks? Aj to možno kedysi predstavovali pre ľudí nástenné maľby, ukryté v malých kostolíkoch po celom Slovensku. Najmä pre tých z nich, ktorí nevedeli čítať ani písať. Práve obrázky mali tú moc ponárať ich mysle hlboko do biblických príbehov. Jednu z nich teraz možete pomôcť zachrániť.

Niekde sa musí začať

Aj keď fresky sú dnes považované za jedny z najtrvalejších nástenných maliarskych techník, ich zachovanie veľmi záleží na okolitej atmosfére. Prach a špina, vlhkosť múrov, zlý podklad či nedbalí návštevníci - to všetko sa môže skôr či neskôr podpísať pod ich zničenie.

Veľa slovenských fresiek je ukrytých na miestach, ktoré poznajú len tamojší obyvatelia, len o niekoľkých z nich vedia aj za hranicami regiónov. A zachovanie väčšiny z nich závisí od nemalých finančných zdrojov. Odborníci na umenie a históriu pomohli vybrať osem fresiek, ktoré zapojili do verejnej hlasovacej súťaže Poklady môjho srdca vyhlásenej Nadáciou VÚB. Už dnes sa do hlasovania zapojilo vyše 20-tisíc ľudí.

„Ľudia môžu vybrať pamiatku, ktorá je ich srdcu blízka. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že finančnú podporu majú šancu získať iba veľké mestá, nie je to tak. Zdá sa, že obyvatelia menších miest či obcí sú väčší lokálpatrioti,“ hovorí správkyňa Nadácie VÚB Martina Slezáková. Na obnovu fresky, ktorá získa do 29. februára najviac hlasov, poputuje 70 000 eur. Aj keď v niektorých prípadoch to nemusí pokryť celú obnovu, môže ísť o akési „nakopnutie“, ktoré priláka aj ďalších donorov, myslí si Slezáková.

Treba rešpekt aj trpezlivosť

Kým sa však samotné reštaurovanie začne, vyžaduje to množstvo odborných výskumov – o maliarovi samotnom aj o štruktúre omietok, použitých materiáloch či pigmentoch farieb. Dôležité je vopred odstrániť aj statické poruchy a vlhkosť v múroch. „Mnohí si myslia, že reštaurovanie je „len nové vymaľovanie“ zachovanej výzdoby,“ hovorí Andrea Gregová, ktorá od roku 1998 pracuje v Krajskom pamiatkovom úrade v Banskej Štiavnici.

Výsledok podľa nej však nie je a ani nemôže byť prezentáciou reštaurátorovho osobného výtvarného videnia sveta. „Fresky sú odrazom dobových predstáv o svete a živote, sú dokladom o danom období a spoločnosti. A stále rozprávajú, treba sa len pozerať,“ myslí si Gregová.

Za reštaurovaním je aj veľa trpezlivosti a rešpektu „Reštaurátor, ktorý má prirodzene aj umelecké sklony potrebuje aj veľkú dávku sebazaprenia pri zásahoch do zachovaných fragmentov,“ hovorí Viera Dvořáková, ktorá dlhé roky pracovala v Pamiatkovom úrade SR. Dôležité je podľa nej aj to, aby reštaurátor spolupracoval s ďalšími odborníkmi, pretože každá zložitejšia obnova kultúrneho dedičstva je výsledkom kolektívneho úsilia. Pozrite si fresky, za ktorých záchranu môžete hlasovať:

1. Kalvária v Prešove: klenba nad Svätými schodmi



2. Kaštieľ vo Svätom Antone: tympanón na južnom nádvorí



3. Ochtiná: fresková výzdoba stredovekého kostola



4. Rákoš: stredoveké nástenné maľby v Kostole Najsvätejšej Trojice



5. Čerín: kristologický cyklus v Kostole sv. Martina biskupa



6. Marianka: klenba pod emporou v Kostole Narodenia Panny Márie



7. Historická budova SND: klenba lodžie vstupného portika



8. Horná Mičiná: stredoveké fresky v Kostole sv. Michala Archanjela

Hlasovať za fresku, ktorá sa vám páči najviac, môžete na stránke https://www.vub.sk/fresky/ do 29. februára.