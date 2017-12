Ako David Bowie inšpiroval slovenských hudobníkov?

Po Grammy a Brit Awards uvidíte najbližšie poctu Davidovi Bowiemu v Pezinku.

25. feb 2016 o 14:44 Marek Hudec

Máme na Slovensku umelcov, ktorí v sebe nesú odkaz Davida Bowieho? Odpoveď môžeme nájsť na koncerte, ktorý bude v piatok v Pezinku. „Vďaka Bowieho piesni The Man Who Sold the World som sa dostala do kapely a stala sa speváčkou,“ hovorí Veronika Němcová zo skupiny Brajgel, ktorá sa rozhodla akciu zorganizovať.

Na podujatí sa objaví až trinásť interpretov, ktorých Bowie v tvorbe ovplyvnil. Každý z nich zahrá dve skladby, z nich aspoň jedna bude pochádzať z repertoáru zosnulého speváka. Nápad to bol spontánny. Podľa Němcovej totiž niet umelca, ktorého by neinšpiroval.

Medzi účinkujúcimi bude napríklad funková speváčka Katka Korček, ktorá s Bowieho hudbou prišla prvý raz do kontaktu v Amerike, kde dlhý čas žila: „Prvým mojím dotykom s jeho tvorbou bola skladba Space Oddity a odvtedy som sledovala jeho životnú dráhu,“ hovorí, s veľkým umelcom sa dokonca pred dvadsiatmi rokmi aj stretla: