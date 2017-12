Súperi DiCapria prehrajú, aj keby Oscara vyhrali

Štyria herci si oscarovú nomináciu neužili. Svet ich ignoroval.

25. feb 2016 o 16:12 Kristína Kúdelová

Svet nebýva spravodlivý, to sa prejavilo aj na malej oscarovej vzorke. Ak sa víťaz v kategórii najlepší herec nebude volať Leonardo DiCaprio, bude sa až hanbiť vyjsť na pódium a cenu si prevziať.

Oni budú tými, čo pokazili hru. Pretože celé predoscarové obdobie bolo postavené len na tom, že sa vymenúvali filmy a filmové scény, za ktoré už DiCaprio mal dostať Oscara dávno. Vytvoril sa z neho obraz herca stíhaného nespravodlivou smolou a už sa len počítali dni, kedy sa jej zbaví.

Leonardo DiCaprio. (zdroj: OUTNOW)

Nikto akoby nemal čas vysvetliť, prečo sú aj štyria ďalší herci na Oscara nominovaní a prečo by sa členovia americkej akadémie mohli rozhodnúť aj inak, ako sa očakáva. Pár viet si určite zaslúžia.

Matt Damon: Marťan

Matt Damon je herec s imidžom priemerného Američana. Nič, čo by vytŕčalo, upozorňovalo na seba, zvádzalo alebo vyrušovalo. To sa akoby zrkadlilo aj v jeho hereckom prejave. Taký slušný štandard, povedali by sme. A povedali by sme to možno aj preto, že často dostával úlohy, ktoré neboli špeciálne dramatické ani teatrálne. Čo využíval na to, že občas prekvapil. Napríklad vo filme Liberace bol výborný.

Vo film Marťan hrá astronauta, ktorému sa nepodarilo dostať z Marsu domov. Ukázal sa v ňom ako herec, čo vie spojiť u príjemnú civilnosť s emočne náročnými chvíľami.

Eddie Redmayne: Dánske dievča