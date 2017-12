Keď laici zasiahnu do umenia, nedopadne to dobre

Niektoré umelecké diela sa stávajú slávnymi, až keď do ich osudu zasiahnu obyčajní smrteľníci

25. feb 2016 o 17:57 Kristína Kúdelová, Eva Andrejčáková

Španielskej dôchodkyni Cecilii Giménez sa zdalo, že freska Ecce Homo na stenách kostola v jej dedine potrebuje refresh. Skúsenosti síce nemala, ale zrejme sa jej to zdalo ľahké. Bude stačiť pár ťahov štetcov, povedala si asi. A naozaj, stačilo. Pár ťahov štetcom - a katastrofa bola na svete.

Obnovená freska z provincie Zaragoza sa pohotovými linkami spravodajských agentúr rýchlo dostala do sveta, aj denník SME mal jej fotku na titulke. Myslíme si, že sa rozhodol dobre, pretože život predsa tvoria aj takéto milé udalosti.

(zdroj: SITA/AP)

Opera za odmenu

Cecilia Giménez pred mikrofónmi novinárov plakala a nervózne opakovala, že chcela len dobre. Ľudia s ňou súcitili, veď také čosi sa predsa ľahko stane, popri tom však plakali od smiechu.

Ukázalo sa, že dedine Borja to vôbec neuškodilo (možno len jej kostolu). Začali ju navštevovať húfy turistov a v Spojených štátoch už o agilnej Španielke vznikla opera Behind the Man.

Jej príbeh nápadne pripomína jeden dávny film. Aj v ňom napokon všetko dobre dopadlo, i keď namiesto niekoľkomiliónového obrazu visel pred návštevníkmi gaérie obyčajný zarámovaný plagát. Originál padol za obeť najväčšej chodiacej katastrofe, Mr. Beanovi.

(zdroj: ČSFD)

V rovnomennej komédii sa pasoval za experta na umenie a čoby delegát londýnskej galérie išiel vyrokovať kúpu obrazu, ktorý vzápätí poškodil a v snahe urobiť nápravu ho úplne premaľoval.

Čaro nechceného

Upratovačov umenia by malo byť oveľa viac, pomyslia si mnohí, keď sa občas rozhodnú hodnotiť vizuálne umenie. Oplývajú radami, kde všade by galerijnými priestormi mali nič netušiaci čističi presť a čo všetko tam zlikvidovať, aby sme sa my, návštevníci, mohli dívať len na to "ozajstné nespochybniteľné umenie".

Pritom prípadov, keď do výtvarných diel nechtiac upratovači zasiahli, nie je tak málo. Zlosť z neporiadku, ktorý dokážu robiť "tí mladí chuligáni", je zrejme všade na svete rovnaká.

V niektorých prípadoch to umelcom možno ani nemusí tak veľmi prekážať, veď ich obraz či inštalácia zrazu dostanú nový, ľudu ľahko zrozumiteľný význam. Navyše, čaro nechceného môže nielen pomôcť k mediálnej sláve, ale aj zaručiť vyššie poistky na diela.

Lesk a bieda zlatej fólie

Naposledy sa to prihodilo pred pár dňami nemeckej výtvarníčke Romane Menze-Kuhnovej. Svoju inštaláciu s názvom Obydlie 6/2016 vystavovala v modernom evanjelickom kostole sv. Filipa v Mennheime.

Jej súčasťou boli aj zlaté fólie skrčené do tvaru zakrytých ľudských tiel, také, do ktorých záchranári balia uzimených utečencov. Upratovačka v domnení, že ide o roztratené odpadky, hodila fólie do koša.

Obydlie 6/2016 (zdroj: ROMANAMENZEKUHN.DE)

Meno 58-ročnej nemeckej výtvarníčky ihneď preletelo svet a priradilo sa k umeleckému velikánovi Josephovi Beuysovi, ktorého skulptúru v podobe zašpinenej vane svojho času upratovačka poriadne vydrhla.

Vaňa Josepha Beuysa, vydrhnutá v roku 1986 pracovníkmi Akadémie umení v Düsseldorfe (zdroj: ART-DAMAGED.TUMBIR.COM)

Vlani sa podobná nehoda stala v talianskom bonzane, kde upratovači v múzeu súčasného umenia omylom zahodili inštaláciu s názvom Kam pôjdeme dnes večer tancovať. Dielo milánskych umelkýň Goldshmied&Chiari sa skladalo z prázdnych fliaš od vína.

S podobným nepochopením sa stretla aj odostlaná Moja posteľ britskej umelkyne Tracey Emin v londýnskej Tate gallery. Jeden z patrónov múzea si myslel, že ju rozhádzal niektorý z návštevníkov, a tak ju pekne ustlal.

Moja posteľ od Tracey Aminovej. (zdroj: ARTNET.COM)

Pred dvoma rokmi upratovačka omylom vyhodila do koša aj časti umeleckých diel v múzeu moderného umenia v talianskom Bari. Súčasťou inštalácie boli napríklad aj sušienky rozdrobené na zemi z diela kontroverzného Damiana Hirsta. Na veľký žiaľ upratovačskej firmy, ktorá škodu uhrádzala, sa hodnota zničených diel odhadovala na desaťtisíc eur.

Kladivom na nich

V Connecticute dorazil časť exteriérovej inštalácie údržbár. Ani ho nenapadlo, že má do činenia s umením, myslel si, že drevený objekt nechali v parku nejakí skejťáci, a tak vzal kladivo, roztrieskal ho a vyhodil do kontajnera.

Socha Jima Osmana. (zdroj: ARTNET.COM)

Na interaktívnej soche takmer mesiac pracoval neworský umelec Jim Osman, inšpirovaný formálnym svetom architekta Le Corbusiéra. Tešil sa, že ľudia sa pri soche stretávali, oddýchli si na nej.

Nečakaný úder mu spôsobil veľké rozčarovanie. Hádam to však nebolo až také neznesiteľné, ako keď v roku 2013 upratovač v hongkongskom hoteli vyhodil do koša maľbu Cui Rozhuoa v hodnote štyroch miliónov dolárov.