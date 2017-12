Ako premaľovať diela, ktoré sa nám páčia

V piatok bude autorská prezentácia Eriky Miklóšovej v bratislavskej galérii DOT.

25. feb 2016 o 18:48 Zuzana Uličianska

V sérii obrazov nazvanej After sa mladá výtvarníčka Erika Miklóšová zaoberá maliarskym prepisom diel iných umelcov. Na transformáciu a vlastnú interpretáciu si vybrala tvorbu osobností výtvarného umenia ako sú Ján Mančuška, Jiří Kovanda, Jan Nálevka či Martin Kollár. Výtvarníčka sa stala akousi kurátorkou osobnej výstavy. Jej tvorba je plná paradoxov i nečakaných súvislostí, autorka sa dokáže hrať s farbou aj významom.

Erika Miklóšová: After Mančuška (zdroj: Erika Miklóšová)

Erika Miklóšová študovala v ateliéri Daniela Fischera na VŠVU, ale aj na katedre kostýmovej tvorby VŠMU, študijné pobyty absolvovala na École supérieure d'art et design v Saint Étienne vo Francúzsku. V rokoch 2010 až 2012 bola finalistkou súťaže VÚB Maľba roka, v roku 2011 sa dostala do finále ESSL ART AWARD CEE. Autorská prezentácia jej tvorby začne v dnes o 18.00 hod v Contemporary Art Gallery DOT na Lazaretskej 13 v Bratislave. Svieža výstava potrvá do 27. februára.