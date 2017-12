Krízy sú normou, rok 2016 bude určite dramatický

ONDŘEJ JONÁŠ.

Investičný bankár. Narodil sa v Čechách, v roku 1968 s rodičmi emigroval do Londýna a neskôr do USA. Vyštudoval na Harvardovej univerzite matematiku, študoval aj politológiu. V rokoch 1983 až 1989 pracoval v investičnej banke Goldman Sachs, neskôr prešiel do Salomon Brothers. Pôsobil aj v Americkej federálnej banke (Fed), prednášal na Harvarde a Princetone.