Zomrel zakladateľ Tublatanky a bubeník Slobodnej Európy

Bubeník kedysi progresívnej kapely Juraj Černý zomrel vo veku 54 rokov.

26. feb 2016 o 10:27 Kristína Kúdelová, Marek Hudec, sme.sk

BRATISLAVA. Vo veku 54 rokov zomrel zakladateľ kapely Tublatanka, ktorá bola pred Nežnou revolúciou jednou z najprogresívnejších v bývalom Československu.

Juraj Černý bol jej bubeníkom a spolu s Martinom Ďurindom ju formovali na základe vzorov ako Led Zeppelin, Deep Purple, či Pink Floyd. Černý s Tublatankou nahral sedem štúdiových albumov, kým ju v roku 1996 opustil. Okrem toho hral ešte v Slobodnej Európe.

Ďuro Černý: Ďurinda pošpinil tri najväčšie hity Tublatanky

Veľký smútok

"Bol to najlepší bubeník v stredoeurópskom regióne, vynikajúci inštrumentalista," hovorí Martin Žumo Zimányi, basgitarista skupiny Slobodná Európa.

"Viem, že sa bubeníci ťažko porovnávajú, veď čo sa má posudzovať, kto ako rýchlo hrá? No uňho bolo mimoriadne to, aký hudobný feeling mal. To som u nikoho nikdy nepočul, rozhodne nie na Slovensku ani v Čechách."

Juraj Černý prežil po časoch strávených s Tublatankou búrlivé obdobie ako rockeri mávajú, pred šiestimi rokmi však prispel k tomu, že kapela Slobodná Európa - dnes jedna z autentických a najlepších slovenských skupín - nabrala druhý dych. Kolegovia, medzi nimi Whisky, Sveťo Korbel a Martin Zimányi prežívajú veľký smútok a zatiaľ si vôbec nevedia predstaviť, čo bude ďalej. Správu sa dozvedeli skoro ráno.

"Nikto nič nevie," hovorí Zimányi. Vraví, že pre Černého boli koncerty so Slobodkou najväčšou radosťou, akú v poslednej dobe mával a v zásade aj najviac vypĺňali jeho spoločenský život. "Žil v Maďarsku, nebol veľmi aktívny, nechodieval do kaviarní, tešil sa najmä na naše výjazdy. Veľmi dobre si rozumel aj s bratom Vladom, ktorý sa rád prišiel pozrieť, ako hráme."

Podstúpil operáciu

Juraj Černý vyštudoval réžiu na VŠMU a filmy boli jeho veľkou láskou. Veľa sa s ním dalo o nich rozprávať, bola to jedna z jeho najobľúbenejších tém, vraj hneď po téme jedla.

"Bol to naozaj dobrý človek. Muž so vzácnym, správnym charakterom," hovorí Martin Zimányi.

V deväťdesiatych rokoch mal problémy s drogami, ktoré však prekonal po intenzívnej liečbe. V noci na piatok podstúpil operáciu v Maďarsku na črevné problémy.