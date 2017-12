Pohoda oznámila ďalšie mená: Flying Lotus a Thundercat

Vypočujte si ukážky z tvorby ďalších ôsmich interpretov, ktorí v júli navštívia Slovensko.

26. feb 2016 o 11:29 Marek Hudec

Elektronický Jimmi Hendrix, to je Flying Lotus. (Zdroj: Pohoda Festival)

Hudobník Steven Ellison, ktorého médiá nazývajú Jimim Hendrixom elektronickej generácie má pod prezývkou Flying Lotus na konte už päť štúdiových albumov. Tie sa tešia pozitívnym reakciám kritikov, na tohtoročných Grammy bol nominovaný ako producent (podieľal sa na albume hviezdneho rapera Kendricka Lamara) a tiež v kategórii najlepšia tanečná nahrávka. Festival Pohoda ho v piatok ráno zaradil medzi interpretov, ktorí v júli vystúpia v Trenčíne.

video //www.youtube.com/embed/2lXD0vv-ds8

Flying Lotus spolupracuje často s raperom Jay-Z alebo speváčkou Erykou Badu a môžete ho poznať aj z hry Grand Theft Auto, vytvoril pre ňu hudobný výber jednej fiktívnej rozhlasovej stanice. Vytvoril tiež živý soundtrack k avantgardnému filmu Heaven and Earth na filmovom festivale Ann Arbor.

Ellison pochádza z hudobníckej rodiny, je pra-synovcom pianistky Alice Coltrane a saxofonistu Johna Coltrane-a, džezové prvky môžeme badať aj v jeho hudbe, pre ktorú sú typické: rozdrobenosť rytmov, prudké zmeny atmosféry, či zasnené vokálne pasáže.

Jeho hudba má často meditatívny charakter, album Until the Quiet Comes inšpirovali napríklad Ellisonove experimenty s astrálnym cestovaním. V tvorbe si často spomína na rodné Los Angeles.

Pohoda, ktorá sa tento rok uskutoční medzi siedmym a desiatym júlom, okrem neho zverejnila mená ešte ďalších siedmich interpretov:

Thundercat

video //www.youtube.com/embed/GNCd_ERZvZM

Public Service Broadcasting

video //www.youtube.com/embed/wY-kAnvOY80

Astronautalis

video //www.youtube.com/embed/PbnumphZdPE

Anna Meredith

video //www.youtube.com/embed/Xo97ztKppIw

Oratnitza

video //www.youtube.com/embed/8erIJrLZvDc

Sonido Gallo Negro

video //www.youtube.com/embed/0CglZGFIJFg

Its Everyone Else