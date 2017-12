Leonardo DiCaprio má Oscara a nečakane aj Spotlight (minúta po minúte)

Najlepší film je o novinároch a Cirkvi, jeden Oscar ide aj do Maďarska.

28. feb 2016 o 23:57 Kristína Kúdelová, Marek Hudec, Dávid Tvrdoň

To najdôležitejšie z oscarovej noci Najlepším filmom je Spotlight o tíme novinárov, ktorí odhalili ako katolícka cirkev kryla pedofilných kňazov.

Leonardo DiCaprio si konečne odniesol Oscara, 27-ročná Brie Larson získala tiež svojho prvého.

Alejandro González Iňárritu získal Oscara za réžiu filmu Revenant Zmŕtvychvstanie.

Najlepším hercom vo vedľajšej úlohe sa stal Mark Rylance za účinkovanie v Spielbergovom filme Most špiónov.

Najlepším cudzojazyčným filmom je maďarský Saulov syn.

Šialený Max premenil šesť nominácií: za kostýmy, masky, výpravu, strih, zvuk a mix zvuku.

Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe je Alicia Vikander za drámu Dánske dievča

Chris Rock v úvodnej reči reagoval na fakt, že medzi nominovanými nie sú čierni herci. Pýtal sa, či je Hollywood rasistický. "Samozrejme, že je Hollywood rasistický. Len v ňom nie sú rasisti, akých by ste bežne očakávali,"

Tím tvorcov a hercov filmu Spotlight. (zdroj: TASR/AP)

Minútu po minúte sme ukončili

06:00 - Najlepším filmom je Spotlight. Snímka, ktorá sleduje odhalenie tajomstva katolíckej cirkvi nebola medzi favoritmi. Príbeh tímu investigatívnych novinárov z Boston Globe, ktorý sa volá Spotlight a dodnes existuje, ocenili akademici ako najlepší. História doteraz nepriala filmom o novinároch, Spotlight tak začína novú éru.

05:56 - Už si z neho nebudú robiť srandu, ani medveď sa dnes nenajedol, Leonardo DiCaprio získal prvého Oscara. "Zmŕtvychvstanie je filmom o vzťahu muža a prírodného sveta," hovoril pri ďakovačke a následne premostil na ekologické problémy. "Rok 2015 bol najteplejším rokom, mali sme problém nájsť sneh. Je dôležité zasiahnuť proti globálnemu otepľovaniu."

//giphy.com/embed/dBrZhsBDQ4X6w

05:50 - Všetky si zahrali silné ženy v ťažkých životných situáciách. Nakoniec si to odniesla tá najťažšia a takmer neuveriteľná - aj keď je inšpirovaná skutočným prípadom Rakúšanky Natasche Kampusch. Brie Larson je najlepšou herečkou za stvárnenie postavy, ktorá bola roky zavretá so svojím synom v jednej izbe. Najťažšou skúškou však prejde až po vyslobodení z nej. Larsonová hrá mimoriadne expresívne, očami neustále naznačuje stav mysle krátko pred zrútením. Málokto si spomenie, že si pred pár rokmi zahrala aj v komédii Scott Pilgrim proti zvyšku sveta.

Brie Larson vo filme aj spievala. (zdroj: Outnow.ch)

05:38 - Alejandro González Iňárritu získal Oscara za réžiu filmu Revenant Zmŕtvychvstanie. Ďakoval mnohým, v prvom rade Leonardovi DiCapriovi.

05:28 - Najlepšia pôvodná filmová pieseň je Writing's On The Wall (Sam Smith, James Napes) z filmu Spectre. Spevák Sam Smith venoval Oscara celej LGBT komunite. "Stojím tu pred vami ako hrdý homosexuál," hovoril pre preberaní Smith.

video //www.youtube.com/embed/8jzDnsjYv9A

05:25 - Oscar ide nepriamo aj do Českej republiky. Filharmonici v Prahy totiž pomáhali talianskemu skladateľovi Ennio Morriconemu priniesť na svet jeho ocenenú hudbu k westernu Osem hrozných. "Neexistuje skvelý soundtrack bez skvelého filmu," hovoril Morricone pri preberaní a zostáva len poznamenať, že jeho desivé a sugestívne melódie z tohto snímku patrili k vrcholom skladateľovho nedávneho koncertu v Bratislave. Je to prvý raz, čo 87-ročný Morricone získal Oscara za soundtrack, jednu cenu má za celoživotný prínos.

video //www.youtube.com/embed/g5wnW_H9hXg

05:10 - "Aj v najtemnejších hodinách ľudstva je šanca, že sa v nás prebudí ľudský hlas," hovoril počas preberania ceny za najlepší cudzojazyčný film maďarský režisér László Nemes. Jeho Saulov syn desivo zobrazil holokaust a bol favoritom kategórie. Film je oproti iným s podobnou témou unikátny v tom, že málo z hrôz koncetračného tábora divák uvidí. Hlavný hrdina, ktorý upratuje mŕtvoly v plynovej komore, je totiž neustále v zábere. Prečítajte si rozhovor s Nemesom z októbra:

05:05 - Pozrite si úvodnú reč a najzaujímavejšie momenty z oscarového ceremoniálu.

04:40 - Cenu za najlepší krátky dokumentárny film si odniesol A Girl in the River: The Price of Forgiveness. Producentka Sharmeen Obaid-Chinoy získala už svojho druhého Oscara. Ženy dominovali aj v kategórii najlepší celovečerný dokument. O cenu bojovali dve veľké zosnulé speváčky so zložitými osobnosťami, výhru si nakoniec pripísala Amy, čo Chris Rock trefne komentoval slovami: "Ľudia, ktorí nakrútili ďalší nominovaný film o revolúcii na Ukrajine, asi budú do konca života nenávidieť Winehousovej hudbu."

04:30 - Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe si odniesol Mark Rylance, ktorý si zahral societskeho špióna v Spielbergovom Moste špiónov.

Mark Rylance si odniesol Oscara za veľavravné pohľady a mlčanlivé skúmanie tajných kódov. (zdroj: Outnow.ch)

04:20 - Vystúpenie kanadského speváka Weeknd-a bolo oveľa vkusnejšie než film 50 odtieňov šedej, z ktorej pieseň Earned it pochádza. A je to tiež jediný spôsob, akým by dnes nudná sadomaso romantika mohla získať nejakú cenu. Oveľa viac sa jej však darilo na Zlatých malinách, premenil až päť nominácií vrátane najhoršieho filmu.

Kým Weeknd vystupoval, nad hlavou sa mu vznášal akrobat a okolo neho krúžilo osem tanečníc. (zdroj: TASR/AP)

04:12 - Najlepším animovaným filmom roka sa stal V hlave od štúdia Pixar, ktoré tak má za túto kategóriu na konte osem Oscarov. Ďalších sedem vyhrali za Hľadá sa Nemo, Rodinka úžasných, Ratatouille, WALL-E, Hore, Toy Story 3: Príbeh hračiek, Neskrotná.

04:10 - Možno Oscara nezíska medveď z filmu Zmŕtvychvstanie za jeho ukážkové roztrhanie Leonarda DiCapria, no jeho príbuzní si aspoň vzali cenu za najlepší krátky animovaný film. Za film Bear Story - Historia de un oso navyše prvý Oscar putuje do Čile.

video //www.youtube.com/embed/-sUYg7WZSqc

03:58 - Nečakaného Oscara za vizuálne efekty vyhral film Ex Machina, pritom konkurencia bola naozaj silná. Cenu si odniesli Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Williams Ardington a Sara Bennett. Sami boli z ocenenie prekvapení, veď stáli proti Hviezdnym vojnám aj Šialenému Maxovi a jeho ohromujúcej púštnej búrke.

Umelá inteligencia zasiahla aj do odovzdávania Oscarov. (zdroj: Youtube)

03:50 - Ak ste Šialeného Maxa videli v kine IMAX, zrejme ste z neho odchádzali trochu ohučaní ako z punkového koncertu. Neprekvapí preto jeho víťazstvo v kategóriách najlepší zvuk a mix zvuku, veď pri pozornom počúvaní ste mohli zachytiť každé jedno buchnutie a kvílenie kovu. Ide o technicky majstrovský film, no či jeho šialené tempo bude stačiť na Dicapria a medvede, uvidíme.

03:42 - Šialený Max má štvrtého Oscara za strih. Mimoriadne zaslúžená cena, keďže šialenstvo filmu vyplýva práve z dynamickej, zbesilej skladby obrazov, ktorá stíha naraz rozprávať príbehy desiatok postáv. Keby film nemal tak šikovného strihača, zrejme by trval päť hodín.

03:40 - Zmŕtvychvstanie získalo prvého Oscara za kameru, tej vládol Mexičan Emmanuel Lubezki. Je to jeho tretia cena Akadémie (po Gravitácii a minuloročnej dráme Birdman). V tejto kategórii malo síce tvrdú konkurenciu, no ťažké podmienky nakrúcania, nádherná práca so svetlom a prostredím rozhodli v prospech boja jednotlivca s prírodou.

03:25 - Šialený Max získal aj cenu za masky.

Zloduch Immortan Joe vo filme Šialený Max (zdroj: Youtube)

03:25 - Oscara za najlepšiu výpravu získala:

Púšť vo filme Mad Max. (zdroj: Youtube)

03:20 - Najlepšie kostýmy roka uvidíte na tejto fotke:

(zdroj: Youtube)

03:15 - Cenu za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe získala Alicia Vikander za snímku Dánske dievča. Minulý rok si okrem toho zahrala aj vo filmoch Dokonalý šéf, Ex Machina či Krycie meno U.N.C.L.E. režésera Guya Ritchieho.

Alicia Vikander. (zdroj: TASR/AP)

03:00 - Prvú pieseň večera predviedol mladý britský spevák Sam Smith. Melódia z poslednej bondovky Spectre mu však ušla tónom. Užívatelia na sociálnych sieťach sú prekvapení, že schudol a jeho vystúpenie prirovnávajú k nepodarku, ktorý nedávno predviedla Adele na ceremoniáli hudobných cien Grammy.

02:54 - Stávka na neistotu si zaslúžene odniesla cenu za najlepší adaptovaný scenár. Text dokázal rozumne divákom vysvetliť príčiny ekonomickej krízy.

02:50 - Cenu za najlepší pôvodný scenár vyhrali Tom McCarthy a Josh Singer za film Sledovačka (Spotlight). Pre oboch je to prvý Oscar.(Ďalší nominovaní boli: Meg LeFauve, Josh Cooley, Pete Docter - V hlave; Ethan Coen, Joel Coen, Matt Charman - Most špiónov; Alex Garland - Ex Machina; Jonathan Herman, Andrea Berloff, S. Leigh Savidge, Alan Wenkus - Straight Outta Compton)

02:40 - Moderátor večera Chris Rock otvoril ceremoniál vtipne a pýtal sa, či je Hollywood rasistický. Narážal na bojkot Oscarov kvôli tomu, že medzi nominovanými nie sú čierni herci. "Samozrejme, že je Hollywood rasistický. Len v ňom nie sú rasisti, akých by ste bežne očakávali," Rock rozprával viac ako desať minút, okrem iného aj s humorom naznačil, že by mali Oscary zaviesť "čierne kategórie." Pointa jeho reči však znela naliehavo a bez srandy: "Chceme mať len rovnaké príležitosti ako bieli herci, to je všetko" dokončil Rock. Zľahčenie kontroverznej témy si získalo nadšený potlesk.

02:33 - Oscarový ceremoniál začal dojemným zostrihom z nominovaných filmov.

02:30 - Ilustrácie hviezd z červeného koberca nájdete na Twitteri umelkyne pracujúcej pre magazín The New Yorker Lizy Donelly.

02:15 - Deň pred ceremoniálom získal svoju hviezdu na chodníku slávy taliansky skladateľ Ennio Morricone. Jeho fanúšikovia nepochybujú o tom, že získa aj Oscara za hudbu k westernu Osem hrozných, ktorý nahral s Českou filharmóniou. Hudbu z filmu hral aj pred mesiacom v Bratislave.

Ennio Morricone s režisérom Tarantinom. (zdroj: TASR/AP)

02:00 - Dicapria mnohí považujú za jasného víťaza večera za film Revenant: Zmŕtvychvstanie. Na červenom koberci mimoriadne chválil prácu mexického režiséra Iňárritu-a.

DiCaprio na červenom koberci. (zdroj: TASR/AP)

01:55 - Moderátor večera Chris Rock je považovaný za jedného z najlepších stand up komikov. Popularitu si získal vďaka účinkovaniu vo večernej šou Saturday Night Live a neskôr ako hlas zebry Martyho v Madagascare. Oscarový ceremoniál moderoval už pred desiatimi rokmi, vtedy večer otvoril týmito slovami.

video //www.youtube.com/embed/nvbFwj__frg

01:42 - Takto by najlepšie filmy roka vyzerali v podaní lego postavičiek:

video //www.youtube.com/embed/3XJpnsQdAQM

01:30 - Pozrite si, ako prichádzajú hviezdy na ceremoniál.

01:23 - Moderátorom večera bude komik Chris Rock. Ten sa cestou do losangeleského Dolby Theater zastavil na malé občerstvenie.

01:20 - Spomedzi slovenských televízií živý prenos ponúka TV Doma.

00:00 - Tento rok sa to zdá celkom jasné. Oscara v hlavnej kategórii dostane film The Revenant: Zmŕtvychvstanie a za najlepšieho herca vyhlásia Leonarda DiCapria.

Takým smerom sa vyvíjala predoscarová kampaň a takú logiku nanucuje množstvo prestížnych cien, ktoré film mexického režiséra Alejandra G. Iňárritua v posledných týždňoch získal. Spomeňme aspoň Zlatý glóbus, ktorý udeľujú zahraniční novinári v Hollywoode a britskú národnú cenu BAFTA.

No najdôležitejšie je, že by si Oscara zaslúžil. Najmä za ambície, s ktorým k nemu tvoriví tím pristúpil a za vytrvalosť, ktorú v náročných podmienkach museli mať.

Príbeh o lovcovi kožušín, ktorého v studených a ľadových horách nechali všetci "kolegovia" samého v súboji o prežitie, nakrúcali sami v takmer identickej mizérii. Že im bolo zima a slnko svietilo len hodinu a pol denne, to bol iba jeden z problémov.

The Revenant bol filmom, o ktorom sa v poslednej dobe najviac hovorilo, no aj jeho súperi sú pozoruhodní. Film Šialený Max: Zbesilá cesta nakrútil George Miller s obrovským režisérskym kumštom.

To isté platí o filme Marťan od Ridleyho Scotta, ktorý je špeciálne silný v dialógoch a v duchaplnom radení sekvencií a striedaní emócií.

Steven Spieleberg nakrútil mimoriadne peknú úvahu o hraniciach vlastenectva na pozadí špionážneho príbehu počas Studenej vojny, v dráme Spotlight sa odvážne pomenoval zločin kňazov, ktorí zneužívajú deti, a v komédii Stávka na neistotu hollywoodske hviezdy duchaplne ukázali, na čom skrachovala burza. Krásny je aj intímny film Brooklyn na imigrantskú tému.

Ak sa Zmŕtvychvstaniu nepodarí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov od členov americkej akadémie hneď v prvom kole, je celkom možné, že nakoniec zvíťazí jeden jeho súper.

Hlasovanie a prerozdeľovanie hlasov v kategórii najlepší film je totiž také špecifické, že najviac z neho ťažia filmy, ktoré nemusia byť nevyhnutne favoritom.

Stačí, že ich členovia akadémie stabilne vo svojom rebríčku uvádzajú na druhom alebo treťom mieste. Keď sa víťaz neurčí v prvom kole, prichádza ich čas.

Bolo by tiež zaujímavé, keby za najlepšieho režiséra vyhásili Iňárrituho. Túto cenu dostal už vlani za film Birdman a málokomu sa v histórii stalo, že si šiel po ňu dvakrát za sebou.

Iňárritu by zároveň ako príslušník mexického národa zachraňoval narušené meno akadémie, ktora tento rok totálne odignorovala zástupcov etnických menšín v hereckých kategóriách. Mimochodom, tiež hneď dvakrát za sebou, lebo to isté urobila aj minulý rok.

A ešte pripomeňme, že film Birdman, ktorý je vnútornou drámou skrachovaného herca, vlani prekvapivo porazil film Richarda Linklatera Chlapčenstvo.