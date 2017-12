Tri dôvody, prečo vyhral Oscara film Spotlight

Tohtoročné oscarové výsledky nemajú na pohľad žiadnu logiku.

29. feb 2016 o 6:28 Kristína Kúdelová

Prečo vyhral film Spotlight? Na to nie je veľa dôvodov, ale skúsme:

1. Má silný príbeh

Hollywood je posadnutý slovom story. A najmä, keď na začiatku môže povedať, že to, čo uvidíme, je skutočný príbeh.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že Spotlight je príbehom novinárov z denníka Boston Globe, ktorí odhalili systematický zločin v cirkvi, že katolícki kňazi roky a na celom svete zneužívajú deti. Tým skutočným príbehom je však príbeh obetí. Dlho nebola žiadna spoločenská objednávka na to, aby sa hovorilo o tom, čo sa im stalo a stále stáva, do Boston Globe musel prísť až nový šéf, aby svojim kolegom vysvetlil, o čom má zmysel písať. A naviedol ich aj na cestu, ako pomenovať skutočné zlo - chybu v systéme.

2. Aj cirkev podporila tento film