Prečo sa prvočísla nestretnú? Slávny spisovateľ vám odpovie osobne

Paolo Giordano vydal tri knihy, slovenským fanúšikom ich v stredu večer predstaví osobne.

1. mar 2016 o 16:27 Marek Hudec

Prvočísla sa zdajú navzájom blízke, no v skutočnosti je medzi nimi vždy jedno párne číslo, ktoré im zabraňuje sa skutočne dotknúť. Táto myšlienka viedla talianskeho fyzika Paola Giordana, aby napísal knihu o vzťahu dvoch osamelých jedincov. Obaja prešli šikanou, obaja v sebe skrývajú nevypovedané trápenia, majú k sebe veľmi blízko a predsa si k sebe nevedia nájsť správnu cestu.

Bol z toho bestseller a zároveň mimoriadne podnetná kniha: čitateľ ju mohol vnímať ako tunel do poranených duší, ktoré sa svojich tráum nikdy úplne nebudú vedieť zbaviť. Bola to však aj výpoveď o živote osamelých, ktorí sa musia najprv naučiť pochopiť vlastné vnútro, než by boli schopní pustiť doň niekoho iného. Viac než dvesto strán textu v sebe skrývalo mnoho smútku a zároveň viery v lepšiu budúcnosť.