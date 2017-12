Paolo Giordano: Pre lekárov sme len laboratórne vzorky

Slávny taliansky spisovateľ v minulosti opisoval skúsenosť s rakovinou. Teraz sa chystá na náboženstvo.

2. mar 2016 o 15:30 Marek Hudec

Keď vám rakovina prvý raz zasiahne do života, je to vždy ťažká skúška. „Zrazu sa choroba stáva súčasťou hmotného a praktického sveta. Už to nie je len vzdialená myšlienka, ale skutočná blízkosť nebezpečenstva a smrti,“ hovorí pre SME taliansky spisovateľ Paolo Giordano, ktorý pred ôsmimi rokmi vydal úspešný debut Osamelosť prvočísel.

V utorok a stredu navštívil prvý raz Slovensko, uviedol projekciu filmu, stretol sa s novinármi, študentmi taliančiny a fanúšikmi. Vidno, že písanie je preňho osobnou záležitosťou, inšpiráciou pre jeho zatiaľ poslednú knihu boli vlastné skúsenosti.

Rovnako ako Giordano, aj jej hlavný hrdina sa venuje fyzike a má rodinu, ktorou otrasie stretnutie s rakovinou.

Z človeka vzorkou

Preto dnes hovorí, že by sme existenciu choroby mali vždy aspoň okrajovo vnímať, že by sme sa mali na ňu pripraviť. „Je veľmi záhadné, ako rakovina vzniká a prichádza ľuďom do života. Zrazu je tu a rozširuje sa,“ hovorí zamyslene.