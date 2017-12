Nový film o van Goghovi bude celý maľovaný

Na unikátnej technológii pracujú v Poľsku stovky výtvarníkov.

2. mar 2016 o 14:57 Kristína Kúdelová

Tim Roth hádam odpustí, o Vincentovi van Goghovi sa nakrúti nový film. Neznamená to, že by ho vo filme Roberta Altmana Vincent & Theo nezahral dobre. Znamená to len, že si niekto povedal, že Vincenta van Gogha nebude treba hrať. Všetko bude maľované a bude to prvý celovečerný film, čo si na takú technológiu trúfa. Loving Vincent.

Štúdio BreakThru Productions zverejnilo trailer, aby sme si to vedeli predstaviť a uverili fantázii, že niečo také možné je. V Gdansku na tom teraz pracuje niekoľko desiatok výtvarníkov, píše BBC, ktorí napĺňajú predstavy režisérky Doroty Kobielovej.

Predovšetkým, maľujú a maľujú, pretože jednu sekundu filmu tvorí dvanásť malieb a konečným cieľom je osemdesiat minút. Veľakrát bude treba pohnúť štetcom, aby vzniklo takmer 57-tisíc obrázkov. O estetike rozhodol sám van Gogh - Dorota Kobiela vychádzala z jeho malieb a rešpektovala, že podoba hlavného hrdinu už dávno existuje. Poznáme ju zo slávnych autoportrétov.

video //www.youtube.com/embed/47h6pQ6StCk

V Altmanovom filme z roku 1990 hral Tim Roth maliara, ktorý šiel zošalieť z toho, že mu brat Theo nedokázal predať žiadny obraz. "Nehovor mi, že na moje maľby neexistuje trh," kričal naňho frustrovaný a odchádzal sa upokojiť do polí. Takého ho poznáme, toto umeleci zdôrazňujú, keď o ňom v literatúre, vo filme alebo v divadle rozprávajú.

Dorota Kobiela hovorí, že vo svojom experimente vychádzala zo stoviek listov a stoviek malieb, ktoré by samy mali vyrozprávať, čo "bolo vo van Goghovom srdci a čo sa mu stalo". Akýmisi pomocníkmi sú postavy, ktoré sú na jeho obrazoch, a vymyslené dialógy medzi nimi.

Spoločnosť BreakThru podporuje animovanú tvorbu, za krátky film Peter a vlk dostala v roku 2008 Oscara. Tento projekt opísala na platforme Kickstarter, kde žiada o podporu. Celkový rozpočet odhaduje na päť miliónov eur.

Pôvodne plánovala, že film Loving Vincent bude hotový skôr, vlani sa k nim chcela pripojiť k oslavám 125. výročia van Goghovho úmrtia. Práce dokončiť nestihla, do špeciálne navrhnutých ateliérov muselo prísť viac výtvarníkov, ako sa odhadovalo. Komplikácie sú však v spojení z holandským maliarom zrejme normálne, a film by mal prísť do kín do konca tohto roka.