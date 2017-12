Múzeum moderného umenia dostane od Rockefellera 100 miliónov dolárov

New York 14. apríla (TASR) - Newyorský bankár a filantrop David Rockefeller daruje tamojšiemu Múzeu moderného umenia (MoMA) najväčšiu sumu od jeho vzniku ...

14. apr 2005 o 1:15 TASR

New York 14. apríla (TASR) - Newyorský bankár a filantrop David Rockefeller daruje tamojšiemu Múzeu moderného umenia (MoMA) najväčšiu sumu od jeho vzniku - 100 miliónov dolárov. Peniaze však múzeum nedostane hneď, ale až po smrti dnes 89-ročného milovníka umenia, napísali noviny New York Times.

Kým sa tak stane, bude Rockefeller svetoznámemu múzeu, ktoré len nedávno dokončilo modernizáciu a rozšírenie za 860 miliónov dolárov, poukazovať každý rok päť miliónov dolárov.

"Reputácia múzea vo svete nebola nikdy lepšia ako dnes," povedal multimiliardár a čestný predseda MoMA. Jeho finančné dary sú určené v prvom rade na podporu umeleckých programov múzea pre verejnosť.

Rockefeller mal s múzeom do činenia už od detstva. Jeho matka Abby Aldrichová Rockefellerová ho založila so svojimi priateľkami v čase, keď moderné umenie zaujímalo v New Yorku len málokoho.

David Rockefeller doteraz MoMA poukázal alebo záväzne prisľúbil asi 200 miliónov dolárov. Ďalej mu daroval obrazy Cézanna, Gauguina, Matissa a Picassa. Napriek všetkému však rekord v individuálnej sume darovanej múzeu nedrží Rockefeller, ale texaská miliardárka Caroline Wiessová Lawová, ktorá podporila Museum of Fine Arts v Houstone čiastkou 330 miliónov dolárov.