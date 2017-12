George Kennedy hrával zlého, ktorého mlátili tí dobrí

Najskôr to vyzeralo, že bude profesionálnym vojakom, zaviedlo ho to však k herectvu, aby mohol získať Oscara.

4. mar 2016 o 13:20 Karolína Klinková

BRATISLAVA. Na to, aby sa rozhodol, že sa jedného dňa stane hercom, stačil jeden rozhlasový program.

„Pamätám si, ako som ešte ako dieťa počúval rozhlas a cítil som sa pri tom veľmi dobre, a ako som mame povedal, že to, čo vo mne ten program vyvolal, je tým, čo chcem v ľuďoch vyvolávať aj ja,“ povedal podľa Guardianu.

Nielenže sa Georgeovi Kennedymu skutočne podarilo stať hercom a zabávať davy - dokonca za to získal jedno z najprestížnejších ocenení vo filmovom priemysle. V roku 1968 získal Oscara v kategórii hercov vo vedľajších rolách.

Vynikajúce cvičisko

K umeniu aj javisku mal ako syn baletnej tanečnice a hudobníka blízko odmalička. Nielenže tak mal mladý Kennedy možnosť pozorovať život umelcov zo zákulisia - na pódiu prvý raz stál, keď mal len dva roky. Vystupoval v predstavení kočovného divadla.

Strednú školu vyštudoval v meste Bellmore v štáte New York. Hneď po nej sa pripojil k americkej armáde a v Európe bojoval v druhej svetovej vojne. V službe napokon zostal celých šestnásť rokov, až kým sa pre zranenie chrbta s hodnosťou kapitána nemusel vojenskej kariéry vzdať.

Jeho prvá významná rola tak prišla až po návrate zo služby v päťdesiatych rokoch. Účinkoval v televíznom sitcome The Phil Silvers Show. Kennedy ju v rozhovore pre Los Angeles Times označil za vynikajúce cvičisko.

Koho budú mlátiť

Po televíznom debute prišli v šesťdesiatych rokoch ďalšie roly. Vo filme Spartakus či snímke Charade, kde si zahral po boku Audrey Hepburnovej, ale aj známy film The Dirty Dozen. V tom období bolo možné Georgea Kennedyho vidieť v troch či štyroch hollywoodskych filmoch ročne.

Často, aj keď nie výhradne, ho obsadzovali do filmových postáv „zlých chlapcov“ v amerických westernoch. „Bola to éra veľkých mužov,“ povedal podľa Los Angeles Times. „Muži ako Jim Arness a Clint Walker potrebovali niekoho, koho vo svojich televíznych seriáloch budú mlátiť.“

Jednou z takýchto snímok bol film Frajer Luke, kde si Kennedy po boku hviezdy Paula Newmana zahral postavu Draglina, za ktorú neskôr získal uznanie v podobe ceny akadémie. Filmoví kritici sa zhodli , že práve toto bola rola, ktorá odhalila rozsah jeho hereckých schopností.

Paul Newman a George Kennedy v scéne z filmu Frajer Luke (zdroj: Profimedia)

Ľúbim ťa, dieťatko

Vo vedľajších rolách pomáhal aj iným hollywoodskym hviezdnym hercom: Johnovi Waynovi, Clintovi Eastwoodovi, Charltonovi Hestonovi či Burtovi Lancesterovi. Súčasnému divákovi však zrejme viac povie iné meno - Leslie Nielsen. S ním Kennedy spolupracoval na komédiách zo série Bláznivá strela, ktoré poznajú aj slovenskí diváci.

V neskorších rokoch svojho života si ho ľudia nespájali len s hollywoodskym filmovým priemyslom, ale aj s angažovaním v otázke adopcií detí. Sám si ich osvojil štyri.

„Nedovoľte, aby sa vám fakt, že máte 77 či 70 rokov, postavil do cesty. Nedovoľte, aby sa vám postavilo do cesty to, že ste slobodný rodič a chcete si adoptovať dieťa,“ povedal George Kennedy v rozhovore pre Fox v roku 2002.

„Práve v tejto chvíli na nejakom studenom a vlhkom mieste sedí dieťa a potrebuje, aby mu niekto povedal: ‚Ľúbim ťa, dieťatko, dobrú noc.‘“