Idealisti, revolucionári, zúfalci. Takto volebných kandidátov vidia filmári

O voľbách už bolo nakrútených niekoľko dobrých drám a komédií. Tu sú príklady.

4. mar 2016 o 16:08 Kristína Kúdelová

Hoci ideme voliť, zachovajme pokoj. Vo svete sa už udiali väčšie drámy aj väčšie komédie, takéto dôkazy o tom zanechala kinematografia:

Voľby

réžia: Alexander Payne

Začína sa to celkom nevinne. Na strednej škole sú voľby do študentského parlamentu. Všetci žiaci sú už pripravení, ale iba ako voliči, kandidátka na predsedníčku je už dávno jasná. Len učiteľ dejepisu sa nevie zmieriť s tým, že by mala zvíťaziť taká nechutná snaživá bifľoška. A tak si medzi letargickými študentmi vytypuje jedného, síce totálne neschopného, ale dostatočne tvárneho na to, aby z neho mohol vyrobiť nebezpečného protikandidáta.

Nejde o žiadne vážne veci, korupciu ani iné druhy podvodov. Je to len príbeh učiteľa, ktorého školskí snaživci vedia priviesť až do takého zúfalstva, že pri sčítaní hlasov je ochotný zmanipulovať výsledok. Skrátka, čosi zo života.

Komédiu s Reese Witherspoon a Matthewom Broderickom nakrútil Alexander Payne, držiteľ Oscara za Bokovku. Nakrútil ju vo svojom typickom štýle. Priznal, že aj dospelí ľudia, hoci sa od nich očakáva rozumné chovanie, ešte podliehajú istej infantilite.

video //www.youtube.com/embed/XaQvqhtCYW0

House of Cards

tvorca: Beau Willimon

Toto, naopak, nie je žiadna komédia, ale čistý horor. Videli sme niekedy niečo zvrhlejšie, zvrátenejšie, krutejšie, bezohľadnejšie ako cestu kongresmana Francisa Underwooda za pomstou a prezidentským úradom? Nie. Seriál House of Cards je zaslúženým fenoménom, pretože na ňom je bezchybné všetko: scenár, réžia, odvaha, atmosféra, provokácia a aj herecký výkon Kevina Spaceyho, ktorého na propagačné materiály začali vyobrazovať so zakrvavenými rukami. A čo je najlepšie, práve zverejnili epizódy z novej série.

video //www.youtube.com/embed/NTzycsqxYJ0

Milk

réžia: Gus van Sant

True Story. V druhej polovici 70. rokoch sa Harvey Milk, bojovník za práva gayov, rozhodol uchádzať o miesto na radnici v San Franciscu. Podporu začal zbierať na ulici, vyzbrojený charizmou, nádejou a jemne revolučnou náladou. Väčšinou ho bolo vidno s megafónom v ruke. Vzal megafón a zakričal: „Volám sa Harvey Milk a prišiel som vás trochu rozhýbať," hovoril.

Gus van Sant nakrútil film, ktorý je zaujímavým obrazom možností a limitov americkej politiky, vysvetľuje mechanizmy získavania ľudovej podpory a zároveň ukazuje zraniteľnosť politikov, keď o ňu prichádzajú. A ak máme veriť filmu, za ktorý dostal Sean Penn Oscara, potom sa v San Franciscu diali historické a zázračné veci, kým Harvey Milk chystal zákony na zlepšenie života menšín. Trvalo to približne rok.

video //www.youtube.com/embed/Y_NiP_bqlns

Deň zrady

réžia: George Clooney