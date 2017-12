Kmeťoband bude točiť klip s Kontrafaktom

BRATISLAVA 14. apríla (SITA) - Kapela Kmeťoband začne o dva týždne točiť klip s skladbe Amen Savore. V piesni si zarapoval aj Rytmus z kontroverzného Kontrafaktu. Igor Kmeťo mladší prezradil, že klip ...

14. apr 2005 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 14. apríla (SITA) - Kapela Kmeťoband začne o dva týždne točiť klip s skladbe Amen Savore. V piesni si zarapoval aj Rytmus z kontroverzného Kontrafaktu. Igor Kmeťo mladší prezradil, že klip chceli točiť už skôr, pre turné Kontrafaktu po Českej republike a plánované turné po Slovensku museli však natáčanie odložiť až na začiatok mája. Igor sa vyjadril, že s Rytmusom sa pozná už vyše tri roky a s nápadom na spoluprácu prišiel práve on. "Rytmus sa ponúkol, že by chcel robiť spoločné skladby. Padli sme si do oka, veď je to tiež polovičný romák," opisuje mladší Kmeťo.

Meno režiséra, ktorý bude klip robiť, zatiaľ nie je jasné. Igor uviedol, že sa rozhodujú medzi dvomi režisérmi, nakoniec však podľa neho asi vyberú oboch. Ako uviedol, klip bude veselý, štýlový a typický pre mladých. "V klipe budú tancovať baby na bare, okolo nich sa budú motať chalani. Budú tam aj dobré autá, ale nebude to mať žiaden dej. Točiť budeme na viacerých miestach na Slovensku," približuje Igor. Prezradil, že v lete by chcel pracovať na svojom sólovom albume, na ktorom by sa mal objaviť aj Rytmus. Líder Kontrafaktu sa však dohodol s Igorom, že aj on naspieva niekoľko skladieb pre Rytmusov sólový projekt.