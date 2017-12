Zomrel Pat Conrey, autor Veľkého Santiniho či Pána prílivu

Spisovateľ zomrel ako 70-ročný vo svojom dome v meste Beaufort v americkom štáte Južná Karolína.

5. mar 2016 o 7:50 TASR

BEAUFORT. Vo veku 70 rokov zomrel v piatok americký spisovateľ Pat Conroy, známy najmä vďaka románom The Prince of Tides (Pán prílivu) a The Great Santini (Veľký Santini), ktoré boli aj sfilmované.

Umelcovo úmrtie oznámili médiám jeho manželka a vydavateľ.

Conroy vo svojich dielach často prepájal príbehy z vlastného detstva s divokými opismi života v Južnej Karolíne, približuje agentúra Reuters. Spisovateľ na svojom účte na sociálnej sieti Facebook už 15. februára ohlásil, že má rakovinu pankreasu.

Zomrel vo svojom dome v meste Beaufort v americkom štáte Južná Karolína, obklopený rodinou a priateľmi.

"Južná Karolína stratila dnes večer svojho milovaného syna. Pat Conroy nám bude chýbať. Môžeme však nájsť útechu v tom, že jeho slová a láska k Južnej Karolíne budú žiť naďalej," uviedla tamojšia guvernérka Nikki Haleyová.